29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 700 грузовых и легковых авто ожидают въезда в Польшу. Такие данные привели в ГПК, сообщает БЕЛТА.
По состоянию на 12.00, очереди транспорта фиксируются только на польском направлении.
В частности, перед пунктами пропуска "Кузница Белостоцкая" ("Брузги") и "Тересполь" ("Брест") въезда на сопредельную территорию ожидают около 200 легковушек и 14 автобусов. Сопредельные контролирующие службы оформили 29% транспорта от нормы.
Также около 500 большегрузов фиксируется перед погранпереходами "Бобровники" ("Берестовица") и "Кукурыки" ("Козловичи"), через данные маршруты в ЕС проследовало 28% фур.-0-
Общество
29 сентября 2026, 14:01
Более 700 грузовых и легковых авто ожидают въезда в Польшу - ГПК
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