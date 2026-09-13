Более 65 тыс. рублей изъяли правоохранители у курьеров телефонных мошенников за сутки 

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три курьера аферистов задержаны за сутки, у них изъято свыше 65 тыс. рублей, сообщили БЕЛТА в МВД.



Всего за сутки в милицию поступило свыше 200 сообщений о звонках телефонных аферистов. Оперативность сотрудников ОВД и бдительность граждан позволили предотвратить подавляющее большинство злодеяний.



За этот период зарегистрировано 16 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.



"Отделом организации обработки мошеннических операций МВД блокирована возможность платежей в адрес шести иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Оперативники задержали троих курьеров аферистов, у них изъято свыше 65 тыс. рублей", - сообщили в МВД.



Работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается.



В милиции напомнили: предложения быстрого и легкого заработка или покупки товаров по значительно сниженной цене в интернете неизменно связаны с риском потери денег. При звонке мошенников необходимо сразу же прекратить разговор и сообщить в милицию по номеру 102.-0-