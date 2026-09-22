Более 630 автомобилей находятся в очереди на въезд в Литву и Польшу

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 630 автомобилей находятся в очереди на въезд в Литву и Польшу. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.



Польское направление остается наиболее загруженным на пути в страны Евросоюза. Въезда в Польшу ожидают 185 легковушек и 330 грузовиков. Сотрудники сопредельных погранпереходов за 24 часа приняли на свою территорию около 28% транспорта от нормы.



Въезда в Литву ожидают 120 грузовых авто. Литовские контролирующие службы оформили 15% единиц транспорта.-0-