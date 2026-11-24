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За 11 дней рейдов инспекторы ДПС выявили более 61 тыс. правонарушений. В частности, были задержаны 302 нетрезвых водителя, выявлено 1220 лиц, не имеющих права управления. Кроме того, зафиксировано 585 нарушений правил обгона, с проезжей части изъяты 936 пешеходов в состоянии алкогольного опьянения.





Для обеспечения безопасности движения и недопущения дорожного травматизма сотрудники ГАИ совместно с Транспортной инспекцией продолжают усиленный контроль за перевозками пассажиров и грузов до 27 ноября.-0-

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для стабилизации дорожной обстановки по указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова с 12 по 22 ноября личный состав Госавтоинспекции работал в усиленном режиме. В МВД подвели итоги усиления контроля на дорогах, сообщили БЕЛТА в ведомстве.