Более 60 образов и платье весом 15 кг. Чем удивит белоруска на конкурсе "Мисс Вселенная"





В этом году международный конкурс красоты "Мисс Вселенная" пройдет с 8 по 24 ноября в Пуэрто-Рико и соберет более 140 участниц со всего мира. По словам директора Национальной школы красоты Божены Еремич, подготовка Алии Короткой длилась несколько месяцев. Для нее организовали мастер-классы по парикмахерскому искусству, визажу, стилю и этикету, а также уделили особое внимание углубленному изучению английского языка.

На конкурс белорусская красавица привезет около 60 образов, не считая купальников. Одним из главных украшений станет национальный костюм. Его центральным мотивом выбран белорусский символ василек. Сине-белое платье силуэта "рыбка" украшено объемными цветами, образ дополняют головной убор с колосьями и рябиной. Вес наряда составляет 15 кг. На конкурс белорусская красавица привезет около 60 образов, не считая купальников. Одним из главных украшений станет национальный костюм. Его центральным мотивом выбран белорусский символ василек. Сине-белое платье силуэта "рыбка" украшено объемными цветами, образ дополняют головной убор с колосьями и рябиной. Вес наряда составляет 15 кг.

"Я работаю моделью уже 10 лет и привыкла к сцене, съемкам и тяжелым костюмам. На конкурсах получаю удовольствие от каждого выхода - это приносит мне только радость", - сказала девушка. "Я работаю моделью уже 10 лет и привыкла к сцене, съемкам и тяжелым костюмам. На конкурсах получаю удовольствие от каждого выхода - это приносит мне только радость", - сказала девушка.

Облегающее вечернее платье для финала также имеет особое значение: оно создано мамой Алии вручную и, по замыслу, передает нежность, чистоту и характер современной белорусской женщины. Белоснежная струящаяся ткань расшита тысячами стразов, пайетками и бусинами. Акцентами в образе стали полупрозрачный шлейф и перьевое боа. Облегающее вечернее платье для финала также имеет особое значение: оно создано мамой Алии вручную и, по замыслу, передает нежность, чистоту и характер современной белорусской женщины. Белоснежная струящаяся ткань расшита тысячами стразов, пайетками и бусинами. Акцентами в образе стали полупрозрачный шлейф и перьевое боа.

"Когда я узнала, что буду представлять Беларусь, мы с мамой стали искать платье, которое эффектно смотрелось бы на сцене. Вместе изучили всевозможные наряды участниц различных международных конкурсов. Мама ночами работала над финальным образом в течение месяца. Верю, что ее платье принесет мне удачу", - убеждена Алия Короткая. "Когда я узнала, что буду представлять Беларусь, мы с мамой стали искать платье, которое эффектно смотрелось бы на сцене. Вместе изучили всевозможные наряды участниц различных международных конкурсов. Мама ночами работала над финальным образом в течение месяца. Верю, что ее платье принесет мне удачу", - убеждена Алия Короткая.





"Мисс Вселенная" станет для девушки шестым конкурсом красоты. “Мне абсолютно не страшно. Я уверена, что достойно представлю свою страну. Кроме того, недавно я ездила на Неделю моды в Нью-Йорк, где познакомилась с некоторыми конкурсантками и подружилась с ними. Я общительный человек, поэтому у меня не будет трудностей в коммуникации с другими девушками", - подчеркнула белорусская красавица.





Художник-стилист Национальной школы красоты Юлия Воронцова отметила, что при подготовке образов команда учитывает характер участницы, ее внешние данные и сильные стороны. Над их созданием работают визажисты, постановщики, стилисты и дизайнеры, стремясь подчеркнуть индивидуальность представительницы страны.

Макияж и прическа завершают любой сценический образ. А на международных конкурсах девушки собирают себя сами в условиях ограниченного времени. "Поэтому важно, чтобы они умели быстро создать выразительный и удачный образ. Для сцены выбирают более яркий макияж и утрированные объемы в прическе, которые хорошо смотрятся как в зале, так и на камере. Для повседневных ситуаций, например завтрака, макияж делают спокойнее, подчеркивая естественную красоту девушки", - отметила художник-стилист Национальной школы красоты Эльмира Омарова. Макияж и прическа завершают любой сценический образ. А на международных конкурсах девушки собирают себя сами в условиях ограниченного времени. "Поэтому важно, чтобы они умели быстро создать выразительный и удачный образ. Для сцены выбирают более яркий макияж и утрированные объемы в прическе, которые хорошо смотрятся как в зале, так и на камере. Для повседневных ситуаций, например завтрака, макияж делают спокойнее, подчеркивая естественную красоту девушки", - отметила художник-стилист Национальной школы красоты Эльмира Омарова.

Также был представлен специальный подарок, который будет передан организаторам международного конкурса от Беларуси. Декоративным сувениром стал василек из хрусталя. Как пояснила Божена Еремич, важной частью "Мисс Вселенной" в этом году станет благотворительная инициатива. Каждая страна должна подготовить лот, связанный с ее культурой и легендами. Вырученные от продажи средства направят на благотворительность.-0- Также был представлен специальный подарок, который будет передан организаторам международного конкурса от Беларуси. Декоративным сувениром стал василек из хрусталя. Как пояснила Божена Еремич, важной частью "Мисс Вселенной" в этом году станет благотворительная инициатива. Каждая страна должна подготовить лот, связанный с ее культурой и легендами. Вырученные от продажи средства направят на благотворительность.-0-





Фото Андрея Синявского

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной школе красоты представили вечерний и национальный костюмы, в которых первая вице-мисс Беларусь 2025 года Алия Короткая представит страну на 75-м международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная", передает корреспондент БЕЛТА.