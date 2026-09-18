Более 60 наименований снеков запретили к ввозу и обращению на рынке Беларуси в 2026 году - Госстандарт

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2026 году к ввозу и обращению на рынке Беларуси запрещено более 60 наименований импортных снеков. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.



Как обратили внимание в Госстандарте, в последнее время снеки с острыми и пряными вкусами активно завоевывают международный рынок и становятся популярными в различных странах, в том числе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Они представлены на торговых полках и маркетплейсах. Потребителей привлекают необычные вкусы и текстуры, яркая упаковка.



"Контроль безопасности реализуемых на рынке нашей страны снеков и соевых закусок областные инспекции Госстандарта ведут на постоянной основе. Так, с начала 2026 года проконтролировано более 600 наименований импортной снековой продукции", - отметили в Госстандарте и рассказали, что выявили инспекторы.



Во-первых, несоответствие обязательным требованиям по маркировке. Например, отсутствовала информация о функциональном назначении указанных в составе снеков пищевых добавок. Не были нанесены надписи о наличии в составе подсластителей: "содержит сахара и подсластители", "с подсластителем", "содержит подсластитель".



Во-вторых, зафиксированы нарушения требований технических регламентов ЕАЭС по показателям безопасности. Так, при производстве продукции изготовители применяли недопустимые для данного продукта пищевые добавки: подсластители (неогесперидин дигидрохалкон (Е959), аспартам (Е951), сукралоза (Е955), неотам (Е961), цикламат (Е952), сахарин (Е954), антиокислитель изоаскорбат натрия (Е316).



"Следует отметить, что подсластители не рекомендуется употреблять в пищу людям с некоторыми хроническими заболеваниями. Кроме того, они могут влиять на микрофлору кишечника, вызывать усиление аппетита, провоцируя чувство голода и тягу к углеводам", - подчеркнули в Госстандарте.



В-третьих, установлены случаи реализации продукции без действующих документов об оценке соответствия.



Продукция, не соответствующая обязательным требованиям техрегламентов ЕАЭС, запрещается к реализации, а продукция, способная причинить вред жизни и здоровью людей, - к ввозу и обращению в Беларуси, обратили внимание в Госстандарте. "В 2026 году к ввозу и обращению на рынке Беларуси запрещено более 60 наименований снеков", - добавили в ведомстве.



Актуальная информация о запрещенных наименованиях снековой продукции размещена в государственном информационном ресурсе "Опасная продукция", а также в Telegram-канале Госстандарта "Безопасность и качество".



Госстандарт рекомендует потребителям внимательно изучать маркировку приобретаемой продукции. Главный ориентир - наличие знака "ЕАС", который подтверждает прохождение обязательных процедур оценки соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС. Кроме того, на упаковке должна быть информация на русском (белорусском) языке о наименовании продукции, наименовании и месте нахождения изготовителя, составе, дате изготовления и сроке годности продукции, условиях ее хранения.-0-