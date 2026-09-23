Более 6 тыс. детей отдохнули летом в центре "Зубренок" 

Что касается международной деятельности "Зубренка", за лето в центре отдохнули почти 1 тыс. детей из 22 стран. Больше всего гостей приехало из России и Китая. "В числе наиболее значимых международных проектов, безусловно, по приглашению Президента Беларуси Александра Лукашенко. По этой линии отдохнули 266 детей из 10 стран мира. Впервые мы принимали ребят из Алжира и Зимбабве. На нашей площадке прошел Международный слет юных спасателей-пожарных. Ребята прибыли на слет и отдых из Азербайджана, Кыргызстана, России, Сербии, Узбекистана. Приятно, что по итогам слета первое место одержала команда Беларуси, в фаворитах команды из Узбекистана и России", - проинформировала Татьяна Осмоловская.-0-





Фото Валерии Куневич