Более 6 тыс. детей отдохнули летом в центре "Зубренок" 

Прошла учебная смена для победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по предметам при подготовке команд Беларуси для участия в международных олимпиадах. Состоялась профильная смена для победителей конкурсов эколого-биологической тематики. Прошла она в августе, партнером стал Республиканский центр экологии и краеведения.
Кроме того, в центре проведено шесть мероприятий республиканского значения для разных категорий детского и молодежного актива. Среди них фестиваль лагерей труда и отдыха "Вместе трудимся, вместе играем, вместе к вершинам шагаем". Он прошел впервые. Также впервые на площадке "Зубренка" состоялся республиканский фестиваль "Молодежное медиапространство", прошел при поддержке Мининформа.
"Реализованы традиционные проекты и конкурсы. Со многими из них произошел апгрейд. Например, конкурс пионерских отрядов "От каждого искорка - вместе костер" и конкурс детских научно-практических проектов эколого-биологической направленности "Прозрачные волны Нарычи". Несмотря на то, что последний реализуется уже более 10 лет, каждый год он обновляется и пополняется новыми номинациями. Дети не теряют к нему интереса", - отметила руководитель центра.
Что касается международной деятельности "Зубренка", за лето в центре отдохнули почти 1 тыс. детей из 22 стран. Больше всего гостей приехало из России и Китая. "В числе наиболее значимых международных проектов, безусловно, по приглашению Президента Беларуси Александра Лукашенко. По этой линии отдохнули 266 детей из 10 стран мира. Впервые мы принимали ребят из Алжира и Зимбабве. На нашей площадке прошел Международный слет юных спасателей-пожарных. Ребята прибыли на слет и отдых из Азербайджана, Кыргызстана, России, Сербии, Узбекистана. Приятно, что по итогам слета первое место одержала команда Беларуси, в фаворитах команды из Узбекистана и России", - проинформировала Татьяна Осмоловская.-0-
Фото Валерии Куневич