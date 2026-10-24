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Более 6 млн деревьев высадили во время акции "Дай лесу новае жыццё!"

Опубликовано:

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Общество
24 октября 2026, 21:24

Более 6 млн деревьев высадили во время акции "Дай лесу новае жыццё!"

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время акции "Дай лесу новае жыццё!" на лесных участках трудились более 40 тыс. участников, посажено свыше 6 млн деревьев. Подробности сообщили БЕЛТА в Министерстве лесного хозяйства.

Акция проходила на 993 участках по всей стране. "За неделю новые лесные культуры были созданы на площади 646,6 га. В том числе на буреломах было создано 401,8 га новых лесных культур, на месте усыхающих насаждений - 220,9 га", - рассказали в ведомстве. Параллельно велось дополнение лесных культур на площади 926,6 га.

Всего было высажено более 6,2 млн деревьев. В акции приняли участие 40,2 тыс. человек.

В Министерстве лесного хозяйства поблагодарили всех, кто присоединился к доброму делу и внес свой вклад, чтобы Беларусь и далее оставалась одной из самых зеленых стран Европы.-0-

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