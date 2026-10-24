Более 6 млн деревьев высадили во время акции "Дай лесу новае жыццё!"

Акция проходила на 993 участках по всей стране. "За неделю новые лесные культуры были созданы на площади 646,6 га. В том числе на буреломах было создано 401,8 га новых лесных культур, на месте усыхающих насаждений - 220,9 га", - рассказали в ведомстве. Параллельно велось дополнение лесных культур на площади 926,6 га.
Всего было высажено более 6,2 млн деревьев. В акции приняли участие 40,2 тыс. человек.
В Министерстве лесного хозяйства поблагодарили всех, кто присоединился к доброму делу и внес свой вклад, чтобы Беларусь и далее оставалась одной из самых зеленых стран Европы.-0-
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