Более 400 учащихся поборются за выход в финал республиканского правового турнира

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй тур VI республиканского правового турнира "Сила закона" пройдет 19 ноября по всей Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦК БРСМ.



Первый этап состоялся 5 ноября. В нем приняли участие более 20 тыс. учащихся 9-11-х классов. Теперь 416 его победителей встретятся на областном (Минском городском) этапе. Испытания пройдут на базе учреждений высшего образования регионов.



Во втором туре частникам предстоит пройти тестирование и написать эссе в онлайн-формате на площадке Детского правового сайта. "Ребятам будет предложено ответить на 20 вопросов в форме теста по теме "Созидательная роль женщины и механизмы ее правовой поддержки в Республике Беларусь. Написание эссе во втором туре проекта - новшество прошлого года. Тему творческого задания участники узнают только в день проведения", - рассказали в оргкомитете.



Победители будут определены отдельно в трех категориях среди учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов. Они представят свой регион на республиканском финале, который пройдет 3 декабря в Минске на юридическом факультете Белорусского государственного университета. Подведение итогов и торжественное награждение победителей состоится в ходе мероприятий Белорусского юридического форума "Право в современном мире" в столице.



Турнир направлен на правовое просвещение учащихся, повышение их интереса к законодательству и формирование правовой культуры, практического опыта реализации своих прав и обязанностей. Организаторами проекта являются Министерство образования, Национальный центр законодательства и правовой информации и БРСМ. Среди соорганизаторов - БГУ, Белорусский республиканский союз юристов, Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета и Белорусская республиканская коллегия адвокатов.-0-