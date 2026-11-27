27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В очереди на въезд в страны Евросоюза перед выходными днями находятся более 4 тыс. авто. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет.



По состоянию на 10.00 перед польскими пунктами пропуска фиксируется около 2,5 тыс. грузовиков. Сотрудники погранпереходов "Кукурыки" ("Козловичи") и "Бобровники" ("Берестовица") за сутки оформили 45% и 13% грузового транспорта соответственно.



Контролирующие службы "Шальчининкая" ("Бенякони") и "Мядининкая" ("Каменный Лог") приняли на свою территорию всего 22% фур от нормы. На этих маршрутах въезда на сопредельную территорию ожидают 580 грузовиков.



Перед латвийским погранпереходом "Патерниеки" ("Григоровщина") фиксируется 310 большегрузов. За 24 часа в Латвию проследовало 27% фур.



Около 655 легковых автомобилей и 7 автобусов находятся перед всеми польскими пунктами пропуска. Их контролирующие службы приняли на свою территорию 31% авто.-0-