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Более 300 участников соберет Осенняя научная сессия в Минске

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
07 октября 2026, 17:46

Более 300 участников соберет Осенняя научная сессия в Минске

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 участников ожидается на VIII Осенней научной сессии, которая пройдет 14-16 октября в Минске, сообщили БЕЛТА в Национальном центре законодательства и правовой информации, который выступает ее организатором.

Программа сессии традиционно отличается высокой насыщенностью и включает фундаментальные и прикладные аспекты юриспруденции. Запланированы выступления ведущих ученых Беларуси, России, других государств ближнего и дальнего зарубежья в области фундаментальных и отраслевых юридических наук, должностных лиц государственных органов, формирующих и реализующих национальную правовую политику, представителей бизнес-сообщества.

Ключевым событием станет республиканская научно-практическая конференция "Правовая политика, наука, практика - 2026", которая состоится 15 октября. Она пройдет в формате пленарного заседания и круглых столов. Будут рассмотрены вопросы соблюдения высоких стандартов нормотворчества как приоритета правовой политики Беларуси, обеспечения национальной безопасности средствами уголовного и международного права. Участники обсудят актуальные проблемы и тенденции развития гражданского, хозяйственного и жилищного права.

Впервые частью масштабного комплекса мероприятий сессии станут Конституционные чтения на тему "Духовно-нравственные ценности как конституционные императивы современного общества и государства", организованные НЦЗПИ совместно с Конституционным Судом Беларуси.

"Чтения посвящены актуальным вопросам конституционного развития Беларуси для более глубокого понимания и осмысления ценностей, принципов и норм Конституции, содействия укреплению конституционной идентичности, конституционных основ правовой политики, национального законодательства и правоприменения", - рассказали в НЦЗПИ.

Также запланированы научные чтения "Динамика правоустановления и правореализации в сфере публично-правовых отношений", круглый стол по трудовому праву и праву социального обеспечения, а также конкурс-форум "Трибуна молодого ученого". С докладами выступят талантливые аспиранты, соискатели и молодые исследователи-правоведы, чьи работы будут отмечены жюри.

Кроме того, 14 октября участников Осенней научной сессии ожидает научный лекториум, в ходе которого состоится серия публичных лекций и мастер-классов от ведущих отечественных и зарубежных экспертов в сфере права.-0-
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