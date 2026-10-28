Более 260 наименований. Кто поборется за присвоение знака качества в Беларуси в этом году?

В Беларуси проходит кампания по присвоению Государственного знака качества. Среди номинантов есть и предприятия северного региона, например Оршанский льнокомбинат, который стал обладателем уже двух подобных наград. "Льнозавод в третий раз заявился на участие в этом конкурсе, и это говорит о том, что наши предприятия сегодня как никогда заинтересованы участвовать в таком важном государственном мероприятии. Что оно означает для предприятий? Это оценка тех показателей качества, которые предъявляются к выпускаемой ими продукции, и эта оценка проводится на достаточно высоком уровне", - отметил Александр Бурак.

Он подчеркнул, что знак качества - очень престижная награда, но получить ее непросто, так как нужно соответствовать многим критериям. "В этом конкурсном движении оцениваются не только показатели качества и безопасности продукции, но и тот показатель, который весьма актуален для нашего потребителя, - это эстетичность. Если говорить об активности наших граждан, то в оценке товаров участвуют, как мы посмотрели, не только белорусы, но и граждане стран постсоветского пространства, потому что многие отечественные товары поставляются за рубеж, и граждане других государств эту продукцию знают. Предприятия активно участвуют в конкурсе в этом году, на него заявлено свыше 260 наименований товаров более чем 150 предприятий разных отраслей промышленности. Лидерами в этом направлении являются предприятия продуктовой отрасли - более 40%", - рассказал первый зампредседателя Госстандарта, добавив, что в тройку лидеров вошли продукция производственно-технического назначения (33%) и промышленные товары для населения (23%) Он подчеркнул, что знак качества - очень престижная награда, но получить ее непросто, так как нужно соответствовать многим критериям. "В этом конкурсном движении оцениваются не только показатели качества и безопасности продукции, но и тот показатель, который весьма актуален для нашего потребителя, - это эстетичность. Если говорить об активности наших граждан, то в оценке товаров участвуют, как мы посмотрели, не только белорусы, но и граждане стран постсоветского пространства, потому что многие отечественные товары поставляются за рубеж, и граждане других государств эту продукцию знают. Предприятия активно участвуют в конкурсе в этом году, на него заявлено свыше 260 наименований товаров более чем 150 предприятий разных отраслей промышленности. Лидерами в этом направлении являются предприятия продуктовой отрасли - более 40%", - рассказал первый зампредседателя Госстандарта, добавив, что в тройку лидеров вошли продукция производственно-технического назначения (33%) и промышленные товары для населения (23%)





Также Александр Бурак пояснил, что за знак качества поборются товары, которые, кроме эстетичности, будут экологичными, безопасными и, что немаловажно, инновационными. "Каждое министерство, ведомство, за которыми закреплены определенные показатели, активно участвуют в их анализе, чтобы представить на заседание государственной конкурсной комиссии свои заключения. Такие заключения уже предоставлены, и в ближайшем будущем будет проведено окончательное заседание по оценке таких показателей. Предварительно проведены соответствующие заседания, выданы заключения, работа в этом направлении проводится в установленном порядке", - проинформировал первый зампредседателя Госкомитета по стандартизации.-0-





Фото Александра Хитрова

28 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На конкурс по присвоению Государственного знака качества в этом году заявлено более 260 наименований продукции от 150 белорусских предприятий. Об этом журналистам во время пресс-тура по Витебской области сообщил первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Александр Бурак, передает корреспондент БЕЛТА.