Более 2,5 тыс. студентов БГПУ написали Республиканский диктант ко Дню народного единства 

Республиканский диктант ко Дню народного единства проходит в Беларуси в традиционном формате. Диктант посвящен патриотизму, памяти и единству. Площадками проведения стали учреждения образования по всей стране.
Первый проректор отметила, что современная молодежь патриотична. "Самое главное - убрать формализм, чтобы это шло от души. Вы видите, с каким настроением пришли ребята для участия в диктанте. Сегодня к нему подключились все корпуса. Пишут более 2,5 тыс. студентов, также здесь деканы, проректоры, профессора - все, кто сейчас может организоваться, у кого занятия позволяют. Это доказательство того, что мы не зря вкладываемся в молодежь. Мы получаем от нее обратную связь, и проявляется она не в словах, а в их инициативе", - подчеркнула Светлана Коптева.
Студент 1-го курса факультета естествознания БГПУ Глеб Полховский участвует в диктанте ко Дню народного единства впервые. "Считаю, что именно для нас, педагогов, это особенно важно, ведь мы будем воспитывать будущее поколение. Нам нужно не только сохранить эту память - на нас лежит ответственность передать ее будущим поколениям. Я рад участию в диктанте, уверен, что напишу его хорошо", - поделился молодой человек.-0-
Фото БГПУ