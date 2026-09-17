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Более 2,5 тыс. студентов БГПУ написали Республиканский диктант ко Дню народного единства 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
17 сентября 2026, 12:06

Более 2,5 тыс. студентов БГПУ написали Республиканский диктант ко Дню народного единства 

Фото БГПУ
Фото БГПУ
Фото БГПУ
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17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2,5 тыс. студентов Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка написали Республиканский диктант ко Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.

Республиканский диктант ко Дню народного единства проходит в Беларуси в традиционном формате. Диктант посвящен патриотизму, памяти и единству. Площадками проведения стали учреждения образования по всей стране.
Первый проректор БГПУ, кандидат психологических наук, доцент Светлана Коптева отметила важность того, что проект проходит именно 17 сентября. "Эта форма работы очень интересна, особенно для будущих педагогов. Основным слоганом в нашей работе являются слова Президента о том, что воспитать патриота может только патриот. Поэтому мы должны делать так, чтобы патриотические чувства молодежи не были формальными, чтобы студенты пропустили всю суть отношения к Родине, к близкому человеку, к родителям через себя и потом могли это все вложить в души детей. Это надо делать с факультета дошкольного образования. Чем раньше мы это начнем, тем лучше будет результат - мы сохраним нашу страну и будем ее развивать", - рассказала она.
Первый проректор отметила, что современная молодежь патриотична. "Самое главное - убрать формализм, чтобы это шло от души. Вы видите, с каким настроением пришли ребята для участия в диктанте. Сегодня к нему подключились все корпуса. Пишут более 2,5 тыс. студентов, также здесь деканы, проректоры, профессора - все, кто сейчас может организоваться, у кого занятия позволяют. Это доказательство того, что мы не зря вкладываемся в молодежь. Мы получаем от нее обратную связь, и проявляется она не в словах, а в их инициативе", - подчеркнула Светлана Коптева.

Студент 1-го курса факультета естествознания БГПУ Глеб Полховский участвует в диктанте ко Дню народного единства впервые. "Считаю, что именно для нас, педагогов, это особенно важно, ведь мы будем воспитывать будущее поколение. Нам нужно не только сохранить эту память - на нас лежит ответственность передать ее будущим поколениям. Я рад участию в диктанте, уверен, что напишу его хорошо", - поделился молодой человек.-0-

Фото БГПУ
Теги
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