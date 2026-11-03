Более 2,5 тыс. грузовиков и легковых авто ожидают въезда в ЕС на границе Беларуси - ГПК

Перед пунктами пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны - "Берестовица") и "Кукурыки" ("Козловичи") выезда из Беларуси ожидают 1,48 тыс. грузовых автомобилей. За прошедшие сутки контрольные службы этих польских погранпереходов оформили всего 29% грузового транспорта от нормы.
Въезда в Литву перед "Мядининкаем" ("Каменный Лог") и "Шальчининкаем" ("Бенякони") ожидают 340 большегрузов.
По состоянию на 14.00 в очереди перед всеми польскими погранпереходами находилось 670 легковых авто. Сопредельная сторона приняла на свою территорию 34% автомобилей от нормы за сутки.
Кроме того, въезда в Литву через пункт пропуска "Шальчининкай" ожидали на тот же час 20 легковых машин.-0-