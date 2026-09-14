Всего в стране насчитывается 5,6 тыс. библиотек. Общий фонд содержит около 200 млн экземпляров книг.-0-

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2,5 млн белорусов ежегодно пользуются услугами публичных библиотек. Об этом журналистам сообщила главный специалист управления культуры и народного творчества Министерства культуры Ольга Макарова, передает корреспондент БЕЛТА.В том числе в удаленном режиме услугами библиотек пользуются 235 тыс. белорусов. А в среднем по стране 41% от общего количества пользователей - это дети и подростки. "Это свидетельствует о том, что библиотеки проводят активную работу по вовлечению молодого поколения в чтение книг", - отметила Ольга Макарова.Она также рассказала, что за последнюю пятилетку прослеживается тенденция к уменьшению количества пользователей библиотек. По ее словам, это объясняется демографическими и миграционными процессами, а также оптимизацией сети библиотек и общей тенденцией цифровизации общества. При этом наблюдается устойчивый рост количества виртуальных пользователей, которые предпочитают обращаться к услугам библиотек в удаленном режиме."Общее количество посещений с учетом виртуальных составляет более 35 млн. Количество выданных документов составляет более 37 млн экземпляров в год. Безусловно, этому способствует внедрение и развитие цифровых платформ и онлайн-услуг, расширение доступа к электронным информационным ресурсам, активное продвижение виртуальных планов работы библиотек через сайты и социальные сети", - добавила главный специалист.