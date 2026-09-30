Более 220 артефактов двух Отечественных войн представят в Музее истории ВОВ





Экспозиция создана совместно с Государственным Бородинским военно-историческим музеем-заповедником и приурочена к 85-летию начала битвы за Москву. Впервые на площадке Белорусского государственного музея истории ВОВ в едином пространстве будут представлены события ключевого сражения Отечественной войны 1812 года и бои на Бородинском поле в октябре 1941 года, ставшие важной частью битвы за Москву.





Посетители экспозиции смогут увидеть подлинные предметы обмундирования и снаряжения солдат и офицеров русской армии 1812 года, гравированные портреты военачальников и изображения солдат различных родов войск. Сражения, проходившие на территории белорусских губерний и на Бородинском поле, будут показаны в батальной живописи и графике, а также подтверждены археологическими находками.





Как отметили в пресс-службе музея, среди защитников Бородинского рубежа было немало уроженцев Беларуси - историям их мужества, личным вещам, наградам и документам отведено особое место в экспозиции. Одна из главных идей выставки - важность сохранения памяти о великих событиях и передачи этого наследия потомкам.





Всего в выставочном зале будет представлено более 220 предметов из фондов Бородинского музея-заповедника.-0-

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Бородинское поле - мемориал двух Отечественных войн" откроется 1 октября в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе музея.