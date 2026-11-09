Более 216 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года в нашу страну прибыли 216 588 человек из 38 государств, включенных в список безвиза. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
Большинство гостей традиционно составляют жители соседних с Беларусью стран. Всего с 15 апреля 2022 года Беларусь посетили 1 474 757 человек. Из Литвы прибыли 743 484 человек, из Латвии - 465 165, из Польши - 167 991. В рамках расширенного безвизового режима для граждан 35 европейских государств, действующего с 19 июля 2024 года, в Беларусь въехали 98 117 человек.
Напомним, что 15 апреля 2022 года - день введения безвизового порядка для граждан Литвы и Латвии, а также неграждан Латвии. Безвизовый порядок для граждан Польши был введен 1 июля 2022 года.
Решением главы государства безвизовый въезд для граждан 38 европейских стран продлен до 31 декабря 2026 года включительно.-0-