Более 211 тыс. иностранцев посетили Беларусь без виз с начала года

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала 2026 года в Беларусь прибыли 211 836 иностранных граждан из 38 государств, включенных в список безвиза. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.





Большинство гостей традиционно составляют жители соседних с Беларусью стран. Всего с 15 апреля 2022 года, когда был введен безвизовый въезд для граждан соседних европейских стран, Беларусь посетили 1 470 005 человек. Из Латвии прибыли 464 288 иностранцев, из Литвы - 741 178, из Польши - 167 044.





В рамках расширенного безвизового режима для граждан 35 европейских государств, действующего с 19 июля 2024 года, в Беларусь въехали 97 495 человек.





Решением главы государства безвизовый въезд для граждан 38 европейских стран продлен до 31 декабря 2026 года включительно.-0-