26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь с начала года прибыл 206 351 иностранный гражданин из 38 государств, включенных в список безвиза. Традиционно гости из соседних стран составляют большинство, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГПК.
Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 464 020 жителей европейских стран. Из Латвии прибыли 463 074 иностранца, из Литвы - 738 407, а из Польши - 166 186. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 96 853 человека.
В ГПК отметили, что главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно.-0-
Общество
26 октября 2026, 10:37
Более 206 тыс. иностранцев посетили Беларусь без виз с января
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