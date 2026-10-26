Более 206 тыс. иностранцев посетили Беларусь без виз с января 

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь с начала года прибыл 206 351 иностранный гражданин из 38 государств, включенных в список безвиза. Традиционно гости из соседних стран составляют большинство, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГПК.



Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 464 020 жителей европейских стран. Из Латвии прибыли 463 074 иностранца, из Литвы - 738 407, а из Польши - 166 186. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 96 853 человека.



В ГПК отметили, что главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно.-0-