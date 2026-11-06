Более 200 школьников принимают участие в Республиканском турнире по интеллектуальным играм

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский открытый турнир на Кубок Национального центра дополнительного образования детей и молодежи по интеллектуальным играм среди школьников "Осень-2026" проходит в Минске. Он собрал более 200 участников, передает корреспондент БЕЛТА.Школьникам предложили посоревноваться в двух интеллектуальных состязаниях - "Своя игра" и "Что? Где? Когда?". Вопросы включали разные блоки: от мифологии Древней Греции и шедевров великих композиторов до фактов о фильмах, книгах, тайнах природы, истории великих изобретений и устройства окружающего мира.Полина Москалева приехала в Минск из Червеня и представляет команду "Золотая Лань". "Игрой "Что? Где? Когда?" я увлекаюсь с пятого класса, - рассказала она. - Я пришла в команду, потому что меня вдохновил папа. Он тоже в школьные годы играл в "Что? Где? Когда?". Мы с ребятами уже четыре года ездим на различные турниры, в Республиканском турнире по интеллектуальным играм "Осень" участвуем не в первый раз".Самое сложное, по словам девушки, в процессе игры - найти понимание внутри команды. "Есть моменты, когда с командой тяжело найти понимание, потому что ответ мы вроде бы знаем, но боимся записать, потому что за ошибку могут отнять много баллов в состязании "Своя игра". А вот в "Что? Где? Когда?" мы с ребятами всегда легко идем на риск", - пояснила она. К турниру Полина готовилась на занятиях после уроков три раза в неделю.Учащаяся 8-го класса Дарья Ехолова приехала на турнир из Смиловичей. Она уже четыре года занимается в школьном кружке "Что? Где? Когда?". К турниру она вместе с ребятами также готовилась несколько раз в неделю. По ее словам, самым сложным в подготовке стало изучение мифологии. "В мифах Древней Греции очень много героев, их тяжело запомнить", - поделилась Дарья.Всего в интеллектуальных состязаниях принимают участие более 35 команд. Цель конкурса - развитие нестандартного мышления и поддержка талантливой молодежи со всей страны.-0-