Более 200 активностей и 2,5 тыс. исследователей: Караник о масштабах Фестиваля науки - 2026

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Караник рассказал журналистам об особенностях и масштабах проведения Фестиваля науки - 2026, передает корреспондент БЕЛТА.По словам Владимира Караника, впервые фестиваль проводится два дня. Организаторы постарались добавить больше интерактивных элементов. "Стоит видеть глаза детей, которые управляют роботом, играя в футбол, наблюдают, как взрывается арбуз из-за сосуда с жидким азотом, как надувается шар в форме луны. С таким же интересом ребята изучают медицинские аспекты производства фармпрепаратов и учатся оказывать первую помощь", - рассказал он.Впервые на фестивале появились зоны "Вкус науки", "Интеллектуальные технологии", где посетители могут своими руками провести эксперименты по наиболее актуальным направлениям научной деятельности."Здесь организовано более 200 активностей, задействованы 2,5 тыс. исследователей. Что очень радует, более 2 тыс. из них - молодые ученые. Это возможность реализовать свои первые проекты, найти новых коллег, наладить междисциплинарное взаимодействие", - отметил председатель Президиума НАН.В фестивале участвуют более 30 научных и образовательных учреждений из России. Также представлены площадки Китая и совместных лабораторий. "Надеемся, что в следующем году международный формат будет развиваться", - добавил Владимир Караник.Кроме того, впервые организована вечерняя программа. "Фейерверками мы никого не удивим, но расскажем о науке фейерверка. Также состоится выступление музыкальной группы под аккомпанемент катушки Теслы. Такое мало кто видел", - заключил спикер.Председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Наталия Павлюченко дополнила, что наука - драйвер развития экономики страны. "Основная задача фестиваля - познакомить с достижениями нашей науки, показать, насколько развиты разные сферы (медицина, образование, пищевая промышленность) с научной составляющей", - сказала она, дополнив, что важно показать детям сторону научного прогресса, чтобы каждый мог определиться с профессией и найти себя в этой сфере.Наталия Павлюченко подчеркнула, что участие российских коллег в мероприятии будет работать на развитие общего направления наукоемкого Союзного государства.Российский космонавт-испытатель, Герой России, Олег Артемьев отметил: "Наука - лучшая инвестиция в будущее стран, детей и поколений. Я надеюсь, что в экипаже нашей будущей космической станции будет постоянное представительство Беларуси и России".-0-