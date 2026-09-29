Более 2 тыс. волонтеров БРСМ помогут пенсионерам на сельскохозяйственных ярмарках Беларуси

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на сельскохозяйственных ярмарках во время марафона "ДОБРО.БЕЛ" пожилым людям помогут более 2 тыс. волонтеров БРСМ. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник отдела по работе со школьной молодежью Центрального комитета ОО "БРСМ" Анастасия Баритко, передает корреспондент БЕЛТА.



Проект "ДОБРО.БЕЛ" - республиканский молодежный марафон, который проходит в этом году и включает ежемесячные задания. По словам спикера, в октябре запланированы задания "Добро старшим" и "Ярмарка добра", направленные на помощь пожилым людям.



"Более 2 тыс. волонтеров БРСМ помогут пенсионерам на сельскохозяйственных ярмарках. Это большое количество молодых людей, которые готовы поддерживать от всего сердца и делают это с большим удовольствием. Пожилые люди покупают много продуктов, а наши ребята помогут донести сумки до дома, выбрать продукцию, если человек, например, не видит цены. Мы позаботимся о ветеранах ВОВ и инвалидах 1-й и 2-й групп, одиноко проживающих пожилых. Ребята в БРСМ выполняют задания, отмечают их в модуле смарт-билета, зарабатывают баллы добра, которые смогут обменять на подарки и ценные призы. Участники делятся фотографиями и призывают людей объединиться для такой помощи", - рассказала Анастасия Баритко.



Кроме того, работают кол-центры, в которые можно обратиться с 14.00 до 18.00 по номеру +375 17 311 89 89. "Наши волонтеры могут подсказать точную дату ярмарок, на каких точках по всей стране они будут работать", - добавила эксперт.



Задание "Добро старшим" приурочено ко Дню пожилых людей. "Отряды волонтеров организовывают для пенсионеров досуговые концертные программы, вместе посещают социальные центры и учреждения, облагораживают их, проводят мастер-классы и выездные прогулки", - пояснила она.



Говоря о других мероприятиях, которые объединяют пожилых и молодежь, начальник отдела упомянула круглые столы со старшим поколением. "У старших больше опыта, мудрости, которые они могут вложить в юное поколение, - на таких встречах происходит взаимный обмен", - отметила Анастасия Баритко.-0-