Более 19 тыс. сотрудников разных структур за четыре года прошли обучение по теме защиты персональных данных

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 19 тыс. сотрудников различных структур за четыре года в Беларуси прошли обучение по вопросам защиты персональных данных, сообщил журналистам директор Национального центра защиты персональных данных Андрей Гаев, передает корреспондент БЕЛТА.
Он уверен, что компетентность сотрудников, знания, которые даются подрастающему поколению, - это фундамент безопасной обработки данных, инвестиции в безопасное цифровое будущее.
Директор центра сообщил, что за почти пять лет действия закона о защите персональных данных проведены разнообразные мероприятия, встречи в трудовых коллективах, онлайн-встречи, различные митапы, конкурсы с более чем 50 тыс. представителей организаций, граждан, в том числе подростками, молодежью, учащимися школ.
"Не секрет, что сегодня каждое третье преступление - это преступление и правонарушение кибернаправленности. Более 90% мошенничества и 80% вымогательств перешли в онлайн-сферу. Киберправонарушению всегда предшествует сбор данных о человеке. Поэтому, несомненно, важно говорить, обучать для того, чтобы проблему не допустить", - сказал Андрей Гаев.
По его словам, вопросы защиты персональных данных сегодня в основе глобальной повестки информационной безопасности. Мировые СМИ пестрят информацией об инцидентах, они имеют место как со стороны крупных корпораций, коммерческих организаций, так и государственного сектора. Масштаб проблемы настолько велик, что более 150 стран приняли специальные законодательные акты, регулирующие вопросы защиты личной информации, создали специальные уполномоченные органы в этой сфере.
"Беларусь создает свою эффективную систему защиты личных данных, и в этом направлении многое уже сделано. Конечно, есть и проблемы", - сказал директор центра. Он заметил, что любой состоявшийся инцидент сложнее решить, поэтому упор в работе, связанной с обработкой, защитой личной информации, всегда делается на предупреждение.
В Национальном центре защиты персональных данных сегодня прошел день открытых дверей. По традиции здесь организовали тематические площадки и занятия для школьников и студентов. Прошли презентации, квизы, воркшопы для детей и молодежи по вопросам защиты личных данных, безопасности в сети, развития цифровых компетенций, финансовой грамотности и др.-0-
Общество
04 сентября 2026, 16:38
Более 19 тыс. сотрудников разных структур за четыре года прошли обучение по теме защиты персональных данных
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