Более 19 тыс. сотрудников разных структур за четыре года прошли обучение по теме защиты персональных данных

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 19 тыс. сотрудников различных структур за четыре года в Беларуси прошли обучение по вопросам защиты персональных данных, сообщил журналистам директор Национального центра защиты персональных данных Андрей Гаев, передает корреспондент БЕЛТА."Одним из важнейших направлений в наборе мероприятий является обучение. Поэтому четыре года назад в нашей стране стартовали первые курсы по защите персональных данных, начато повышение квалификации специалистов организаций как государственной, так и частной сферы в данном направлении. За это время более 19 тыс. сотрудников разнообразных структур прошли обучение в самых разных форматах: от курсов до различного рода онлайн-мероприятий, митапов", - сказал Андрей Гаев.Он уверен, что компетентность сотрудников, знания, которые даются подрастающему поколению, - это фундамент безопасной обработки данных, инвестиции в безопасное цифровое будущее.Директор центра сообщил, что за почти пять лет действия закона о защите персональных данных проведены разнообразные мероприятия, встречи в трудовых коллективах, онлайн-встречи, различные митапы, конкурсы с более чем 50 тыс. представителей организаций, граждан, в том числе подростками, молодежью, учащимися школ."Не секрет, что сегодня каждое третье преступление - это преступление и правонарушение кибернаправленности. Более 90% мошенничества и 80% вымогательств перешли в онлайн-сферу. Киберправонарушению всегда предшествует сбор данных о человеке. Поэтому, несомненно, важно говорить, обучать для того, чтобы проблему не допустить", - сказал Андрей Гаев.По его словам, вопросы защиты персональных данных сегодня в основе глобальной повестки информационной безопасности. Мировые СМИ пестрят информацией об инцидентах, они имеют место как со стороны крупных корпораций, коммерческих организаций, так и государственного сектора. Масштаб проблемы настолько велик, что более 150 стран приняли специальные законодательные акты, регулирующие вопросы защиты личной информации, создали специальные уполномоченные органы в этой сфере."Беларусь создает свою эффективную систему защиты личных данных, и в этом направлении многое уже сделано. Конечно, есть и проблемы", - сказал директор центра. Он заметил, что любой состоявшийся инцидент сложнее решить, поэтому упор в работе, связанной с обработкой, защитой личной информации, всегда делается на предупреждение.В Национальном центре защиты персональных данных сегодня прошел день открытых дверей. По традиции здесь организовали тематические площадки и занятия для школьников и студентов. Прошли презентации, квизы, воркшопы для детей и молодежи по вопросам защиты личных данных, безопасности в сети, развития цифровых компетенций, финансовой грамотности и др.-0-