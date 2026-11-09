Более 1,9 тыс. фур ожидают на границе въезда в Евросоюз - ГПК 

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В очередях на въезд в Евросоюз находится более 1,9 тыс. большегрузов. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.



Наибольшая очередь грузовиков фиксируется перед польским пунктом пропуска "Кукурыки" ("Козловичи") - 1385 единиц. Его контролирующие службы с пятницы оформили 44% фур от нормы. Перед "Бобровниками" ("Берестовица") въезда в Польшу ожидают 280 большегрузов, его сотрудники приняли на свою территорию 16% транспорта.



В очереди в Литву находятся 250 грузовиков. Через пункты пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони") проследовало 24% фур.



Перед "Тересполем" ("Брест") и "Кузницей Белостоцкой" ("Брузги") въезда в Польшу ожидают 470 легковых авто. С пятницы сопредельная сторона пропустила на свою территорию 31% авто.



Въезда в Литву перед погранпереходами "Мядининкай" и "Шальчининкай" ожидают 40 легковушек.-0-