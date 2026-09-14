14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 174 тыс. иностранцев посетили Беларусь без виз с начала года, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.
С начала года в Беларусь прибыли 174 284 иностранных гражданина из 38 государств, включенных в список безвиза. Гости из соседних с Беларусью стран составляют большинство, отметили в ГПК.
"Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 432 453 жителя европейских стран. Из Латвии прибыли 455 667 иностранцев, из Литвы - 724 112, а из Польши - 160 882. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 91 792 человека", - рассказали в ГПК .-0-
Общество
14 сентября 2026, 14:51
Более 174 тыс. иностранцев посетили Беларусь без виз с начала года
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