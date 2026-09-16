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Более 150 студентов приняли участие в "Диалоге с министром" с Артуром Карповичем

Опубликовано:

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Общество
16 сентября 2026, 14:30

Более 150 студентов приняли участие в "Диалоге с министром" с Артуром Карповичем

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 16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В формате "Диалог с министром" прошла встреча министра антимонопольного регулирования и торговли Артура Карповича с учащимися профильных учреждений торговли и общественного питания, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие собрало более 150 участников из Белорусского государственного экономического университета, Барановичского технологического колледжа Белкоопсоюза, Минского филиала Белорусского торгово-экономического университета потребкооперации, Минского государственного колледжа кулинарии, Минского государственного колледжа торговли и коммерции и Молодечненского торгово-экономического колледжа.
Артур Карпович подчеркнул, что молодежь - это будущее и от нее во многом зависит развитие торговой отрасли в ближайшие десятилетия. "Наша задача - заложить фундамент мировоззрения, отношение к Родине и сформировать чувство ответственности", - сказал министр.

Глава ведомства также отметил, что встреча проходит в преддверии Дня народного единства, поэтому особое внимание в беседе уделено исторической памяти и патриотическому воспитанию. "Очень сложно человека заставить что-то делать - надо, чтобы это шло изнутри. Поэтому важно сделать так, чтобы молодой человек сам проникся этой темой, чтобы она сопровождала его всю жизнь. Главное - чтобы отношение к Родине, к родным и близким было с душой, с пониманием и искренностью", - поделился Артур Карпович.
Диалог прошел в формате открытой беседы: студенты задавали вопросы о ключевых компетенциях будущих специалистов, приоритетах отрасли и перспективах развития торговли в условиях цифровизации.
На вопрос о ключевых навыках для работы в торговле и антимонопольной сфере министр ответил: "Это теплое отношение к потребителям, ответственность и умение ставить и достигать цели. В антимонопольной работе важно выстраивать четкие правила игры - орган должен быть независимым и действовать по закону, независимо от интересов бизнеса или власти".

В ходе дискуссии поднималась тема баланса между традиционной розницей и электронной коммерцией. Заместитель начальника управления организации торговли и общественного питания Ирина Шпак отметила, что при продаже товаров через интернет требования к достоверности информации, срокам годности и документам, подтверждающим качество продукции одинаковы для всех форм торговли. "Онлайн-торговля имеет свои особенности, однако права потребителя должны быть защищены. Мы работаем над проектом закона о платформенной экономике, направленном на обеспечение прозрачности, недопущение дискриминационных условий и создание механизмов досудебного урегулирования споров", - заявила специалист.
Мероприятие организовано МАРТ совместно с Белорусским профсоюзом работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства. В ходе встречи студенты также познакомились с экспонатами, собранными для будущего историко-демонстрационного зала истории отрасли торговли Беларуси.-0-
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