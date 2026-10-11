Более 13,6 га просек вдоль ЛЭП расчищено для защиты от падения деревьев в Беларуси с начала года

Это составляет более 79% от годового плана, подчеркнул Михаил Шевалдин. Кроме того, совместно с предприятиями лесного хозяйства наведен порядок на прилегающих к просекам территориях протяженностью более 1,24 тыс. км.
Отвечая на вопрос о механизме взаимодействия с лесниками, он уточнил, что процесс носит комплексный характер. "Это совместная работа энергетиков и специалистов Минлесхоза. Каждый выполняет свои задачи: кто-то занимается организационными вопросами, кто-то - непосредственно вырубкой и раскорчевкой. Важно, чтобы работы выполняли профессионалы, поэтому мы тесно кооперируемся с лесным хозяйством", - пояснил Михаил Шевалдин.
Он также выразил благодарность Министерству лесного хозяйства за оказываемое содействие в обеспечении надежности электроснабжения.-0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.