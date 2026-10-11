Более 13,6 га просек вдоль ЛЭП расчищено для защиты от падения деревьев в Беларуси с начала года





Это составляет более 79% от годового плана, подчеркнул Михаил Шевалдин. Кроме того, совместно с предприятиями лесного хозяйства наведен порядок на прилегающих к просекам территориях протяженностью более 1,24 тыс. км.

Отвечая на вопрос о механизме взаимодействия с лесниками, он уточнил, что процесс носит комплексный характер. "Это совместная работа энергетиков и специалистов Минлесхоза. Каждый выполняет свои задачи: кто-то занимается организационными вопросами, кто-то - непосредственно вырубкой и раскорчевкой. Важно, чтобы работы выполняли профессионалы, поэтому мы тесно кооперируемся с лесным хозяйством", - пояснил Михаил Шевалдин. Отвечая на вопрос о механизме взаимодействия с лесниками, он уточнил, что процесс носит комплексный характер. "Это совместная работа энергетиков и специалистов Минлесхоза. Каждый выполняет свои задачи: кто-то занимается организационными вопросами, кто-то - непосредственно вырубкой и раскорчевкой. Важно, чтобы работы выполняли профессионалы, поэтому мы тесно кооперируемся с лесным хозяйством", - пояснил Михаил Шевалдин.

Он также выразил благодарность Министерству лесного хозяйства за оказываемое содействие в обеспечении надежности электроснабжения.-0- Он также выразил благодарность Министерству лесного хозяйства за оказываемое содействие в обеспечении надежности электроснабжения.-0-





*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года для защиты от падения деревьев расчищено более 13,6 га просек вдоль линий электропередачи напряжением 10-35 кВ. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора - главный инженер ГПО "Белэнерго" Михаил Шевалдин в проекте БЕЛТА "Страна говорит".