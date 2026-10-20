20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,3 тыс. грузовиков ожидают въезда в Литву и Польшу. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.



Около 970 грузовых автомобилей фиксируется перед польскими пунктами пропуска. Сотрудники погранпереходов "Кукурыки" ("Козловичи") и "Бобровники" ("Берестовица") за 24 часа оформили 40% и 19% транспорта соответственно.



Перед пунктами пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони") въезда в Литву ожидают 370 фур. Контролирующие службы этих погранпереходов оформили 17% транспорта от нормы.



По состоянию на 10.00 очереди легковушек - только на польском направлении. Перед пунктами пропуска "Тересполь" ("Брест") и "Кузница Белостоцкая" ("Брузги") въезда в Польшу ожидают 125 легковых авто. За сутки сопредельная сторона приняла на свою территорию 29% автомобилей.-0-