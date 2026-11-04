Более 1,3 тыс. фур ожидают въезда в Польшу 

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Въезда в Польшу ожидают 1390 грузовых автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.



Так, сопредельная сторона в пункте пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны - "Берестовица") за прошедшие сутки оформила лишь 17% большегрузов. Перед погранпереходом "Кукурыки" (Козловичи) выезда из Беларуси ожидают 1165 грузовиков. Через данный пункт пропуска в Польшу проследовало 43% авто от нормы.



Въезда в Литву перед "Мядининкаем" ("Каменный Лог") и "Шальчининкаем" ("Бенякони") ожидают 320 большегрузов. Контролирующие службы этих погранпереходов приняли на свою территорию 25% фур.



При этом очереди легковушек - только на польском направлении. Перед "Тересполем" (Брест) и "Кузницей Белостоцкой" (Брузги) въезда в Польшу ожидают 165 легковых авто. За сутки сопредельная сторона приняла на свою территорию 30% автомобилей.-0-