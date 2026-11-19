19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 тыс. белорусов копят на "вторую пенсию", причем в 2026 году число участников программы значительно выросло. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Сергей Качан, передает корреспондент БЕЛТА.



В Беларуси введено добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии с финансовой поддержкой государства (программа "три плюс три"). "Мы оцениваем эту программу положительно. Она действует четыре года, более 100 тыс. договоров заключено. Причем треть из них - за неполные 11 месяцев 2026 года", - сказал Сергей Качан.



Все больше и больше белорусов принимают для себя взвешенное решение участвовать в этой программе. "Министерство финансов считает, что это самый эффективный на сегодня продукт на рынке и многообещающий. Мы на него делаем ставку, и с учетом количества трудящихся потенциал развития этого продукта огромный", - обозначил замминистра.



Он подчеркнул, что одной из главных функций государства является обеспечение достойной жизни пожилых людей. "Если у человека есть накопленные средства, это делает его уверенным в завтрашнем дне. Это ценно для общества. Также важно, что сам механизм программы подталкивает к тому, чтобы человек был официально трудоустроен. Никакой теневой работодатель не сможет заплатить взнос. Кроме того, не секрет, что сам механизм программы "три плюс три" предполагает накопление средств. Для того, чтобы защитить эти средства от инфляции, их вкладывают в наиболее эффективные и надежные продукты. Это могут быть и банковские депозиты, государственные ценные бумаги или бумаги банковской системы. Эти деньги обратно возвращаются в экономику для того, чтобы их вложить в наиболее эффективные инвестиционные проекты, т.е. таким образом выигрывают все. Выигрывает человек, который получает дополнительные пенсионные накопления. Выигрывает наниматель, у которого появляется лояльный сотрудник. И выигрывает государство, получая сильную экономику и стабильное общество", - заключил Сергей Качан.-0-