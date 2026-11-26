



В течение двух дней учащиеся, студенты и молодые работники участвовали в мастер-классах, интенсивах и открытых диалогах с экспертами. Они знакомились с достижениями современной генетики, проектами в космической сфере, общественными инициативами и возможностями профсоюзной деятельности.





Одним из главных событий стало вручение 40 молодым людям сертификатов отраслевого профсоюза в рамках республиканской акции "Студэнцтва і прафсаюзы разам". "Мы с вами на самом деле очень много делаем для того, чтобы и студентам, и преподавателям было не только комфортно, были безопасные условия труда, но чтобы каждый в своем учреждении образования чувствовал поддержку, помощь и у него было желание работать и творить", - отметила председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки Татьяна Якубович.

Программа форума также включала презентации книг об историях женщин, их профессиональных достижениях и вкладе в развитие страны. Участники могли напрямую пообщаться с государственными и общественными деятелями и задать волнующие вопросы. Программа форума также включала презентации книг об историях женщин, их профессиональных достижениях и вкладе в развитие страны. Участники могли напрямую пообщаться с государственными и общественными деятелями и задать волнующие вопросы.





Особый интерес вызвал открытый диалог "Наоборот": школьники выступили в роли интервьюеров и расспрашивали молодых профактивистов из разных учреждений образования о профессиях, личном опыте, профсоюзной деятельности и возможностях для самореализации.





Для председателя первичной профсоюзной организации студентов физико-математического факультета Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина Яны Симончик форум стал возможностью укрепить профессиональные связи и обменяться опытом с коллегами. "Мы познакомились, обменялись контактами, узнали, как работают профсоюзные организации в разных вузах и колледжах. За три года работы профсоюз стал для меня своего рода семьей, которая помогает добиваться результатов, вовлекаться в активную студенческую жизнь и открывать новые возможности", - поделилась Яна.

Она подчеркнула, что одна из важных задач студенческого профактива - помогать учащимся ориентироваться в мерах поддержки: материальной помощи, социальных выплатах, возможностях оздоровления и вопросах проживания в общежитии.-0- Она подчеркнула, что одна из важных задач студенческого профактива - помогать учащимся ориентироваться в мерах поддержки: материальной помощи, социальных выплатах, возможностях оздоровления и вопросах проживания в общежитии.-0-





Фото ФПБ

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 молодых профактивистов со всей страны приняли участие в IV Республиканском форуме "Профсоюз на 360 градусов". Организатором мероприятия выступил Белорусский профсоюз работников образования и науки. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.