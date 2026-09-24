Более 100 экспертов обсудят сохранение геонаследия и рационального недропользования на площадке СНГ

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сохранение геонаследия и рационального недропользования обсудят участники XXIX сессии Межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр государств - участников СНГ. Об этом сообщил журналистам заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктор Галанов, передает корреспондент БЕЛТА.



Беларусь принимает председательство в Межправительственном совете по разведке, использованию и охране недр в рамках СНГ, обратил внимание Виктор Галанов. "В Минске собрались более 100 экспертов из семи стран. Для Беларуси это серьезная площадка для обмена опытом и формирования единой повестки в области геологии", - отметил он.



За почти 30-летнюю историю работы межправсовета реализовано множество практических мероприятий. Площадка выступает основой для взаимодействия не только государственных органов и формирования единой нормотворческой практики, но и для общения экспертов профильных предприятий, организаций и бизнеса, работающего в сфере геологоразведки, добычи и использования полезных ископаемых.



"Для большинства стран геология является фундаментальной областью для развития реального сектора экономики и составляет весомую часть формирования ВВП. Поэтому для Беларуси председательство в этом серьезном межправительственном образовании очень ответственно", - подчеркнул Виктор Галанов.



Говоря о практической реализации, замминистра обратил внимание на плотное сотрудничество с коллегами из РФ, в рамках которого многие проекты ориентированы на трансграничное взаимодействие. Главная задача - сформировать в СНГ единые подходы, чтобы данные, полученные на территории одного государства по определенной методологии, можно было использовать в другой стране.



Отдельное внимание Виктор Галанов уделил цифровизации геолого-разведочной деятельности и повестке создания единой карты минерально-сырьевой базы СНГ. "Цифровые технологии активно вовлекаются в геологоразведку. На полях сессии будет обсуждаться тема создания единой картины минерально-сырьевой базы Содружества. Границы - это только поверхностное восприятие государства, природа же не имеет под собой никаких границ. Поэтому для нас очень важно сформировать единые подходы и единые карты: порой месторождения формируются на территории одного государства и переходят на территорию соседних", - пояснил замминистра.



Он добавил, что геологическая изученность одной страны может стать основой для продолжения соответствующего поиска на территории и в интересах другого государства. "Когда мы планируем пробные бурения, постановку работ на те или иные полезные ископаемые, мы можем смело опираться на данные, которые есть у коллег. Геологоразведка - это фундаментальная часть развития минерально-сырьевой базы любого государства", - подчеркнул Виктор Галанов и добавил, что сегодня между странами-партнерами налажен четкий рабочий формат и эффективное взаимодействие по передаче такой информации.



За стол переговоров сядут руководители профильных министерств, ведущие ученые и ключевые эксперты геологической отрасли Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.



Организатор мероприятия - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.-0-