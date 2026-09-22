Более 1 тыс. белорусов и россиян примут участие в первом союзном слете людей старшего поколения

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. белорусов и россиян примут участие в первом союзном слете граждан старшего поколения. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко.



Первый союзный слет граждан старшего поколения "Мы - за активное долголетие", который пройдет в Витебске с 23 по 25 сентября, станет центром притяжения для тех, кто на своем личном опыте показывает, что возраст - это не преграда, а новые возможности.



"Цель слета - в первую очередь обозначить вопрос демографического старения. И задача государства - дополнить политику качественными мерами, чтобы люди старшего поколения были максимально включены в жизнь общества", - рассказала замминистра.



На мероприятии будут проходить интерактивные площадки, мастер-классы, экспертные дискуссии, ярмарки, выставки. "Экспертная площадка объединит научные сообщества двух стран. Представители системы социальной защиты, здравоохранения, социального обслуживания обсудят, какие есть инновации, чтобы люди старшего возраста жили дольше, качественнее, активнее", - подчеркнула Марина Артеменко.



В Беларуси с 2021 года реализуется стратегия активного долголетия. "У нас уже есть определенный опыт, которым мы готовы поделиться с Россией. Стоит отметить, что мы ведем с российскими коллегами согласованную социальную политику, так как у нас очень схожие демографические тенденции, схожие структуры населения. Поэтому для нас очень важно также изучить российский опыт. Мы ожидаем, что в ходе слета будут выработаны определенные подходы, направленные на дальнейшее развитие нашей социальной политики по этому направлению. Потому что пожилых людей становится все больше, это очень быстро растущий сегмент населения, и социальная политика должна гибко реагировать на потребности этой группы", - отметила Марина Артеменко. Замминистра добавила: по данным исследования Института социологии НАН Беларуси, 82% населения старшего поколения удовлетворены своей жизнью.-0-