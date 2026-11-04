Богодель: операция в Алешках - одна из самых удачных гуманитарных миссий за последнее время

Белорусская сторона выполняла свою особую роль в гуманитарной операции для мирных жителей прифронтового города Алешки Херсонской области. Минск, будучи активным участником этого международного процесса, обеспечивал выполнение договоренностей между Москвой и Киевом при проведении гуманитарной миссии. Белорусская сторона выполняла свою особую роль в гуманитарной операции для мирных жителей прифронтового города Алешки Херсонской области. Минск, будучи активным участником этого международного процесса, обеспечивал выполнение договоренностей между Москвой и Киевом при проведении гуманитарной миссии.





"Мы говорим о прецеденте, - сказал Андрей Богодель. - Это очень удачная операция. На самом деле, наверное, одна из самых удачных гуманитарных миссий за последнее время. Учитывая, что практически пять лет ни о чем договориться не могли, кроме как об обмене военнопленными, телами убитых".





По его словам, возможность эвакуации из Алешек была сильно затруднена. "Всем была предоставлена возможность поехать туда, куда они захотят. Не было какого-то не такого отношения, не было фильтрационных лагерей, о которых писали зарубежные СМИ вроде британских. Было все решено именно так, как должно быть решено в гуманитарной миссии", - отметил Андрей Богодель.





Он обратил внимание на высокий уровень подготовки к гуманитарной миссии в Беларуси. "Организация была на самом высоком уровне: и сопровождение, и медицинская помощь, и предоставление аэродрома, и вопросы сопровождения. В принципе, другого можно было и не ожидать. Мы сделали, как всегда делаем - хорошо и качественно. Гордость за страну и огромная благодарность всем, кто принимал в этом участие", - сказал Андрей Богодель. Он подчеркнул, что уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец поблагодарил Минск за организацию в Беларуси этапов гуманитарной операции в Алешках, причем не один раз. Андрей Богодель также обратил внимание на тот факт, что Беларусь не пыталась никак политизировать процесс.





Эксперт напомнил, что в одном из интервью британским СМИ Владимир Зеленский отметил, что готов разговаривать с Владимиром Путиным о территориальных условиях, но спустя неделю в Турции говорит, что Украина готова продолжать воевать в прежних условиях. "В вопросе договороспособности с Киевом не нужно смотреть именно на Украину. Здесь очень многое зависит именно от западных коллег, прежде всего от европейских", - добавил кандидат военных наук.-0-





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