Боевое знамя получил противоминный центр Вооруженных Сил Беларуси 

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боевое знамя и грамоту Президента Беларуси вручили противоминному центру Вооруженных Сил. Торжественная церемония стала признанием заслуг военнослужащих, выполняющих задачи по разминированию и готовящих специалистов в этой области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство обороны.Боевое знамя начальнику центра подполковнику Руслану Гирилюку передал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны генерал-майор Владимир Белый, который подчеркнул особое значение знамени для воинской части. "Боевое знамя воинской части - официальный символ и воинская реликвия, которая олицетворяет честь, доблесть, славу и боевые традиции. Несмотря на то, что противоминный центр сформирован семь лет назад, руководство страны оценило ваши заслуги, закрепив за вами статус профессионалов высшей пробы. На протяжении всего периода существования центр находится в авангарде по освоению современных средств инженерного вооружения и в условиях мирной жизни выполняет, по сути, боевые задачи. Здесь служили и служат люди, обладающие высоким профессионализмом и практическими навыками, не имеющие права на ошибку. Боевое знамя будет служить напоминанием каждому военнослужащему об этих традициях и священном долге защиты Отечества. Пусть оно станет источником духовной твердости, укрепления характера, силы и выдержки каждого, кто будет с гордостью служить в противоминном центре и беречь этот главный воинский символ", - отметил начальник Генштаба.Противоминный центр сформирован 1 ноября 2019 года на базе противоминной службы 2-й инженерной бригады. Его основные задачи - разминирование местности и подготовка высококвалифицированных специалистов в этой сфере. С момента основания военнослужащие центра провели разведку местности на наличие взрывоопасных предметов на площади более 87 тыс. га, сплошное разминирование - почти на 1,5 тыс. га. Обнаружено и уничтожено более 60 тыс. взрывоопасных предметов, очищены водные акватории. На базе центра прошли обучение свыше 3,9 тыс. специалистов.-0-