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Бобруйский межрайонный отдел ГКСЭ начал проводить баллистические экспертизы

Опубликовано:

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Общество
09 ноября 2026, 17:30

Бобруйский межрайонный отдел ГКСЭ начал проводить баллистические экспертизы

Фото ГКСЭ
Фото ГКСЭ
Фото ГКСЭ
9 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Судебные эксперты Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) приступили к проведению баллистических исследований. Ранее они выполнялись только в областном центре, теперь же правоохранительные органы бобруйского региона и ближайших районов могут получать заключения быстрее и с меньшими затратами на логистику, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении ГКСЭ по Могилевской области.

"Бобруйский межрайонный отдел - самый крупный в Могилевской области. Оборудование собственной баллистической лаборатории здесь продиктовано довольно высокой востребованностью таких исследований. Кроме того, в планах отдела - запуск экспертиз продуктов выстрелов и автотовароведческих исследований", - отметила официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская.

Расширение территориальной доступности экспертиз - часть планомерной работы ведомства. Так, в Костюковичском межрайонном отделе, расположенном на юго-востоке области в значительном удалении от Могилева, Бобруйска и Горок, организовано проведение экспертизы идентификационных маркировочных обозначений транспортных средств. Это особенно актуально для граждан и юридических лиц, которым ранее приходилось обращаться в другие районы.

Не остается без внимания и кадровое усиление. В следующем году в Кричевском межрайонном отделе начнет работу эксперт-психолог. Это позволит проводить на месте комплексные психолого-психиатрические экспертизы, что существенно сэкономит бюджетные средства и сократит сроки расследования уголовных дел.

Также расширяется перечень экспертиз в других территориальных подразделениях. Фототехнические и портретные экспертизы теперь доступны не только в областном управлении и Бобруйском межрайонном отделе ГКСЭ, но и Могилевском межрайонном отделе.

"В самом областном управлении также внедряют новые виды исследований. Эксперты судебно-психиатрической службы освоили подвид культурологической экспертизы. Специалисты будут исследовать знаки и символы на предмет экстремистской направленности или принадлежности к радикальным течениям. В ближайшей перспективе управление технических экспертиз планирует приступить к исследованиям цифровых видеограмм", - отметили в управлении.-0-
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