БНТУ предложил абитуриентам провести один день в роли студентов





Мероприятие под названием "Один день из жизни студента" пройдет 4 ноября. В этот день школьники смогут познакомиться с атмосферой университета, его факультетами и специальностями. Они встретятся с представителями БНТУ, а также примут участие в мастер-классах, квизах и интерактивных играх.





"Программа дня продумана с учетом профессиональных интересов участников и разделена на два насыщенных потока. Те, кто выбрал инженерные и экономические профили, смогут погрузиться в мир точных наук уже в 9.30. Сбор состоится в актовом зале главного учебного корпуса БНТУ по пр.Независимости, 65. Будущие архитекторы и строители начнут свое знакомство с университетом в 10.00. Для них двери откроет учебный корпус №15 по пр.Независимости, 150, где они смогут почувствовать себя частью большой творческой и инженерной команды", - проинформировали в университете.-0-

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский национальный технический университет приглашает старшеклассников окунуться в студенческую жизнь на один день во время масштабного профориентационного проекта "Университетские каникулы". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БНТУ.