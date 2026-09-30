Блокировкой государственных СМИ Беларуси YouTube нарушил свои же правила и протоколы - Осенко

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Таким образом YouTube нарушает свои же правила и протоколы. "Это какая-то беспринципная позиция", - сказал он.
В подтверждение своей мысли гендиректор "Столичного телевидения" обратил внимание, что в марте 2025 года головной, с логотипом телеканала, аккаунт СТВ набрал на платформе YouTube 342 млн просмотров. Семь из десяти топ-видео касались высказываний Президента Беларуси. "Им просто надо закрыть - и они закрывают", - подчеркнул он.
Касательно СТВ Александр Осенко сообщил, что с начала весны закрыто семь аккаунтов с аудиторией, которая насчитывала в общей сложности 2 млн 600 тыс. подписчиков. Общее количество просмотров только за 2025 год составило 2 млрд 500 млн на всех семи аккаунтах. Помимо головного аккаунта, закрыты резервные, где размещались не только общественно-политические программы, но и развлекательный контент.
Еще один дискредитирующий видеохостинг факт - YouTube закрывал аккаунты якобы на основаниях санкций в отношении белорусских СМИ. Однако ни в отношении генерального директора ЗАО, ни самой телекомпании СТВ санкции ни Евросоюзом, ни США не вводились. "Поэтому закрытие аккаунтов СТВ - это нарушение принципов демократии. Мы об этом говорим всегда. Это беспринципность в действии", - подчеркнул Александр Осенко.
Представители СМИ, по его словам, сегодня довели до парламентариев информацию о произошедших блокировках на платформе YouTube аккаунтов государственных СМИ.
"Все банально просто. Наши враги не хотят видеть правду. Не хотят, чтобы зрители за рубежом видели хорошую ситуацию (в Беларуси. - Прим. БЕЛТА), всю ту политическую составляющую, которую проводит наш Президент и которая реализуется в нашей стране. Они пытаются спровоцировать нас, чтобы мы ушли с этих платформ. Но мы работаем дальше. Потому что для нас самое ценное - это зрители", - подчеркнул гендиректор "Столичного телевидения".
Как сообщалось, YouTube-каналы государственных СМИ Беларуси (БЕЛТА, ОНТ, СТВ) удалены 3 апреля из-за санкций. При этом УП "БелТА", как подчеркивалось агентством, не находится под санкциями. Никаких разъяснений американская компания Google не предоставила. Министерство информации Беларуси негативно оценило этот недружественный и безосновательный шаг, указав, что оставляет за собой право на принятие необходимых мер реагирования.
В середине сентября прямо во время прямой трансляции ток-шоу "По существу", посвященной Дню народного единства, YouTube заблокировал телеканал СТВ. Видеохостинг удалил канал передачи "ДХ шоу", проектов "Мнения" и "Без прикрытия". Кроме того, были заблокированы "Радыё Сталіца", Первый канал Белорусского радио и Radio Kultura BY.
После очередной блокировки YouTube культурных, развлекательных и общественно-политических каналов белорусских СМИ Министерство информации опубликовало заявление, в котором расценило данный факт как грубейшее проявление цензуры и информационной сегрегации.
Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминационные подходы. Среди них - VIDEOBEL.BY.-0-