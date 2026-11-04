Благотворительные счета на медпомощь нужно привести в соответствие с новыми требованиями до 12 ноября

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Физическим лицам, открывшим до 12 сентября 2026 года благотворительные счета для финансирования медицинской помощи (включая приобретение лекарств, лечебного питания, медицинских изделий и техники) необходимо до 12 ноября 2026 года совершить ряд обязательных действий в зависимости от условий открытия счета. Это предусмотрено указом Президента №304 "О фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения", напомнили в пресс-службе Беларусбанка, сообщает БЕЛТА.





В соответствии с данным указом, физические лица могут открывать благотворительные счета для сбора средств на медицинскую помощь исключительно для себя лично при наличии подтвержденной нуждаемости, супруга (супруги), близких родственников (родителей, детей, усыновителей/усыновленных, родных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков), несовершеннолетних или совершеннолетних лиц, находящихся под опекой или попечительством владельца счета. Если действующий счет не соответствует этим условиям, клиент обязан перечислить все находящиеся на нем средства на благотворительные счета, открытые в строгом соответствии с указом.





Если счет открыт в пользу лиц, перечисленных выше, владелец обязан в установленный срок предоставить в банк пакет документов, включающий медицинский документ, подтверждающий заболевание лица, нуждающегося в помощи (выданный в порядке, установленном законодательством об административных процедурах), копии документов, подтверждающих брак, родственные связи либо копию решения об усыновлении/удочерении или установлении опеки (попечительства).





Кроме того, владелец счета обязан устранить дублирование счетов. Если на одну и ту же цель было открыто более одного благотворительного счета, необходимо перевести все накопления на один основной (с учетом требований указа), а остальные закрыть.





Если для сбора благотворительных средств использовался обычный (не благотворительный) текущий или иной банковский счет, клиент обязан обеспечить перевод всех накопленных денег на официальный благотворительный счет.





Беларусбанк просит владельцев счетов заблаговременно обратиться в отделения по месту их открытия для предоставления документов и урегулирования договоров.-0-