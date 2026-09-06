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"Благодаря вам сын начал жить". Как военное детство взрастило легенду Красного Креста 

Опубликовано:

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Общество
06 сентября 2026, 15:19

"Благодаря вам сын начал жить". Как военное детство взрастило легенду Красного Креста 

Антон Романовский. Фото БКК
Антон Романовский. Фото БКК
Антон Романовский. Фото БКК
Антону Романовскому 86 лет. 31 год он провел в медицине, более 10 лет - в Белорусском Красном Кресте. И не просто помогал людям, а руководил БКК в тяжелое время после распада Советского Союза. При нем произошли важнейшие изменения, которые сделали организацию такой, какая она есть сегодня. Глядя на его богатую биографию, хочется узнать, что вдохновляет людей практически всю свою жизнь отдать милосердию. У Антона Алексеевича свой ответ - его сформировало тяжелое детство в годы Великой Отечественной. Именно тогда мальчик увидел, как много людей нуждаются в поддержке и каким единым становится общество во время беды. Желание подставить плечо буквально впечаталось в его генетический код. Дети тоже пошли по стопам отца и стали врачами. Корреспондент БЕЛТА пообщалась с ветераном объединения в день 105-летия Белорусского Красного Креста.

Первые годы жизни Антона Алексеевича прошли так, что не пожелаешь и врагу. Папа погиб на фронте, не дожив всего несколько месяцев до Победы. Одинокая мама, несмотря на горе, все же нашла в себе силы и воспитала сына настоящим мужчиной. 

"Хорошо помню, как она рыдала, когда пришла похоронка и приговаривала: "Все, Лешеньки нет, не вернется". Через месяц наградили его орденом посмертно, даже в день, когда мама получала награду, не смогла сдержать слез. Некоторые братья папы вернулись с войны и помогали нам.  Дядя всегда интересовался, как я, делился едой - куском хлеба или сала. Приходили соседи, собирались у нас и угощали пряниками или отдавали продукты. Именно тогда я увидел, как люди могут помогать друг другу, и в то же время осознал, сколько есть людей, которым нужна забота. Это было заложено семьей и родственниками, которые буквально вырастили меня в послевоенные годы", - рассказал он.

Так Антон Алексеевич выбрал медицину и окончил институт, связав себя с этой сферой на долгие годы. К 29 годам он уже стал главврачом, к 35 возглавил Калинковичскую центральную районную больницу, а в 45 руководил здравоохранением всей Гомельской области.

"Был случай: пришла женщина с ребенком, сказала, что сын перестал разговаривать, а из-за опухоли его не могут прооперировать. Мы ее перенаправили к другим, более опытным специалистам. Через два года приехала и сказала: "Благодаря вам сын начал жить по-другому", - поделился воспоминаниями медик.

Богатый опыт Антона Алексеевича помог спасти здоровье множества людей. Именно на его плечи взвалилось восстановление после аварии на Чернобыльской АЭС - в 1986 году он стал членом исполкома Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. А в 1991 году был выбран председателем Центрального комитета общества Красного Креста БССР. Он активно договаривался о международном сотрудничестве, благодаря чему в Беларусь попали передовые аппараты со всего мира. 
"Каждая из республик пошла своим путем и оказалась в тяжелой экономической ситуации. Снизился уровень жизни социально незащищенных групп населения. В таких условиях я и начал трудиться. Когда был врачом, уже занимался вопросом донорства и был членом Красного Креста. Было желание трудиться и сплотить большое количество волонтеров, иногда чувствовал растерянность. Мы старались улучшить качество подготовки, привлечь другие организации и новых людей. Нужно было действовать, устранять последствия аварии и помочь населению. Именно тогда Красный Крест финансировал организацию центра трансплантации костного мозга на базе 9-й клинической больницы Минска. Я был человеком с места, докладывал экспертам об обстановке. Закупили оборудование, расходные материалы и подготовили медсестер за рубежом, выполнили около 300 пересадок костного мозга. Меня тронуло, как однажды один брат стал донором для второго", - отмечает бывший руководитель.

Одной из ключевых побед стала поставка противоопухолевых медикаментов для больных раком. Были созданы передвижные лаборатории Красного Креста. В то время благодаря им ежегодно обследовалось до 20 тыс. жителей отдаленных районов Гомельской, Могилевской и Брестской областей. 

"К 10-летию со дня аварии был проведен семинар в Гомеле. На встречу приехал генсекретарь Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Джордж Вебер. По моей просьбе Президент принял его у себя в резиденции. Александр Григорьевич попросил продолжить оказание гуманитарной помощи. Программа благодаря просьбе была продлена и существовала 14 лет - это большая редкость. За эти годы наши врачи обследовали более полумиллиона жителей сельских местностей. Оборудование было высочайшего качества. А из Японии был предоставлен уникальный аппарат в Брестскую область, который мог на месте выявить рак щитовидной железы. Я в свое время тоже выезжал в загрязненные районы, помогал в поставке аппаратов УЗИ, встречал ведущих врачей с трапа самолета, после чего мы вместе отправлялись на семинары", - рассказывает медик.
А еще Антон Алексеевич был депутатом Палаты Представителей первого созыва. Именно при нем было принято два важных закона о Белорусском Красном Кресте, которые закрепили правовой статус и принципы работы, определили формы поддержки со стороны государства. 

Сегодня он на пенсии. Признается, что в свое время даже не мог себе представить, до чего дойдут технологии, а о появлении искусственного интеллекта и речи не шло.

"Волонтерство развивается, растет имидж организации. Членов Красного Креста стало больше, они обучены первой медицинской помощи, среди них - учащиеся медвузов и институтов. Мне кажется, подготовка значительно улучшилась. Сейчас по состоянию здоровья не могу работать, но общаюсь с людьми и знаю, что они вышли на другой уровень", - добавил он. 

Из разговора с Антоном Алексеевичем сделали вывод: эмпатия рождается там, где есть чувство общности. "Дети совсем не знают, что мы пережили. Моя жена вспоминает военное время: просила маму хоть раз лизнуть соли. Ее деревню немцы полностью сожгли, несколько лет жила в землянке. Этого не испытывает современная молодежь и живет достойно. Приятно смотреть, как красиво и аккуратно одеты дети к школе. Такого у меня не было, ботинки новые покупали только перед новым учебным годом. Я люблю свою Родину и места где я вырос - это моя земля и я чувствую за нее большую ответственность", - подчеркнул бывший глава БКК.
Пример Антона Алексеевича очень сильно повлиял и на его детей. "Они все время были с нами, а в больнице происходило всякое: и травмы, и роды. Дочка закончила вуз с красным дипломом и стала кардиологом, сын - кандидат медицинских наук, его лекции в интернете набирают сотни тысяч просмотров", - с гордостью говорит отец.

По мнению мэтра, хороший волонтер должен работать от души. "Он способен отдать сердце и душу другому человеку в трудный момент, образованный, культурный, любит свою жизнь и жизнь других людей, стремится к лучшему. Человеческим возможностям нет предела", - резюмировал собеседник.

Дарья ВЕРЕНИЧ,
БЕЛТА.-0- 
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