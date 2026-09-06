"Благодаря вам сын начал жить". Как военное детство взрастило легенду Красного Креста 

"К 10-летию со дня аварии был проведен семинар в Гомеле. На встречу приехал генсекретарь Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Джордж Вебер. По моей просьбе Президент принял его у себя в резиденции. Александр Григорьевич попросил продолжить оказание гуманитарной помощи. Программа благодаря просьбе была продлена и существовала 14 лет - это большая редкость. За эти годы наши врачи обследовали более полумиллиона жителей сельских местностей. Оборудование было высочайшего качества. А из Японии был предоставлен уникальный аппарат в Брестскую область, который мог на месте выявить рак щитовидной железы. Я в свое время тоже выезжал в загрязненные районы, помогал в поставке аппаратов УЗИ, встречал ведущих врачей с трапа самолета, после чего мы вместе отправлялись на семинары", - рассказывает медик.

Первые годы жизни Антона Алексеевича прошли так, что не пожелаешь и врагу. Папа погиб на фронте, не дожив всего несколько месяцев до Победы. Одинокая мама, несмотря на горе, все же нашла в себе силы и воспитала сына настоящим мужчиной."Хорошо помню, как она рыдала, когда пришла похоронка и приговаривала: "Все, Лешеньки нет, не вернется". Через месяц наградили его орденом посмертно, даже в день, когда мама получала награду, не смогла сдержать слез. Некоторые братья папы вернулись с войны и помогали нам. Дядя всегда интересовался, как я, делился едой - куском хлеба или сала. Приходили соседи, собирались у нас и угощали пряниками или отдавали продукты. Именно тогда я увидел, как люди могут помогать друг другу, и в то же время осознал, сколько есть людей, которым нужна забота. Это было заложено семьей и родственниками, которые буквально вырастили меня в послевоенные годы", - рассказал он.Так Антон Алексеевич выбрал медицину и окончил институт, связав себя с этой сферой на долгие годы. К 29 годам он уже стал главврачом, к 35 возглавил Калинковичскую центральную районную больницу, а в 45 руководил здравоохранением всей Гомельской области."Был случай: пришла женщина с ребенком, сказала, что сын перестал разговаривать, а из-за опухоли его не могут прооперировать. Мы ее перенаправили к другим, более опытным специалистам. Через два года приехала и сказала: "Благодаря вам сын начал жить по-другому", - поделился воспоминаниями медик.Богатый опыт Антона Алексеевича помог спасти здоровье множества людей. Именно на его плечи взвалилось восстановление после аварии на Чернобыльской АЭС - в 1986 году он стал членом исполкома Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. А в 1991 году был выбран председателем Центрального комитета общества Красного Креста БССР. Он активно договаривался о международном сотрудничестве, благодаря чему в Беларусь попали передовые аппараты со всего мира."Каждая из республик пошла своим путем и оказалась в тяжелой экономической ситуации. Снизился уровень жизни социально незащищенных групп населения. В таких условиях я и начал трудиться. Когда был врачом, уже занимался вопросом донорства и был членом Красного Креста. Было желание трудиться и сплотить большое количество волонтеров, иногда чувствовал растерянность. Мы старались улучшить качество подготовки, привлечь другие организации и новых людей. Нужно было действовать, устранять последствия аварии и помочь населению. Именно тогда Красный Крест финансировал организацию центра трансплантации костного мозга на базе 9-й клинической больницы Минска. Я был человеком с места, докладывал экспертам об обстановке. Закупили оборудование, расходные материалы и подготовили медсестер за рубежом, выполнили около 300 пересадок костного мозга. Меня тронуло, как однажды один брат стал донором для второго", - отмечает бывший руководитель.Одной из ключевых побед стала поставка противоопухолевых медикаментов для больных раком. Были созданы передвижные лаборатории Красного Креста. В то время благодаря им ежегодно обследовалось до 20 тыс. жителей отдаленных районов Гомельской, Могилевской и Брестской областей.А еще Антон Алексеевич был депутатом Палаты Представителей первого созыва. Именно при нем было принято два важных закона о Белорусском Красном Кресте, которые закрепили правовой статус и принципы работы, определили формы поддержки со стороны государства.Сегодня он на пенсии. Признается, что в свое время даже не мог себе представить, до чего дойдут технологии, а о появлении искусственного интеллекта и речи не шло."Волонтерство развивается, растет имидж организации. Членов Красного Креста стало больше, они обучены первой медицинской помощи, среди них - учащиеся медвузов и институтов. Мне кажется, подготовка значительно улучшилась. Сейчас по состоянию здоровья не могу работать, но общаюсь с людьми и знаю, что они вышли на другой уровень", - добавил он.Из разговора с Антоном Алексеевичем сделали вывод: эмпатия рождается там, где есть чувство общности. "Дети совсем не знают, что мы пережили. Моя жена вспоминает военное время: просила маму хоть раз лизнуть соли. Ее деревню немцы полностью сожгли, несколько лет жила в землянке. Этого не испытывает современная молодежь и живет достойно. Приятно смотреть, как красиво и аккуратно одеты дети к школе. Такого у меня не было, ботинки новые покупали только перед новым учебным годом. Я люблю свою Родину и места где я вырос - это моя земля и я чувствую за нее большую ответственность", - подчеркнул бывший глава БКК.Пример Антона Алексеевича очень сильно повлиял и на его детей. "Они все время были с нами, а в больнице происходило всякое: и травмы, и роды. Дочка закончила вуз с красным дипломом и стала кардиологом, сын - кандидат медицинских наук, его лекции в интернете набирают сотни тысяч просмотров", - с гордостью говорит отец.По мнению мэтра, хороший волонтер должен работать от души. "Он способен отдать сердце и душу другому человеку в трудный момент, образованный, культурный, любит свою жизнь и жизнь других людей, стремится к лучшему. Человеческим возможностям нет предела", - резюмировал собеседник.Дарья ВЕРЕНИЧ,БЕЛТА.-0-