Бюджетный пакет и цифровая валюта. Какие законопроекты рассмотрят на сессии Совета Республики

Продолжится работа над законопроектом, подготовленным по результатам масштабной ревизии законодательства, проведенной по поручению Президента. По словам председателя Совета Республики, его принятие позволит исключить акты, которые утратили актуальность и не применялись на практике. Продолжится работа над законопроектом, подготовленным по результатам масштабной ревизии законодательства, проведенной по поручению Президента. По словам председателя Совета Республики, его принятие позволит исключить акты, которые утратили актуальность и не применялись на практике.

"За каждой буквой закона мы прежде всего должны видеть человека. Законы должны быть справедливыми, понятными, идти от жизни, приниматься для людей и во имя людей. Призываю вас внимательно относиться к проработке законопроектов, инициировать их общественное обсуждение на разных площадках - на встречах в трудовых коллективах, с населением, в молодежных аудиториях. Если необходимо - вносите предложения", - заключила Наталья Кочанова. "За каждой буквой закона мы прежде всего должны видеть человека. Законы должны быть справедливыми, понятными, идти от жизни, приниматься для людей и во имя людей. Призываю вас внимательно относиться к проработке законопроектов, инициировать их общественное обсуждение на разных площадках - на встречах в трудовых коллективах, с населением, в молодежных аудиториях. Если необходимо - вносите предложения", - заключила Наталья Кочанова.

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие законопроекты будут рассмотрены во время пятой сессии Совета Республики восьмого созыва, рассказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова на первом заседании сессии, передает корреспондент БЕЛТА."Чрезвычайно насыщенной будет повестка пятой сессии. Центральное место в нашей работе традиционно занимает бюджетный пакет - проекты законов о республиканском бюджете и бюджете Фонда социальной защиты населения на 2027 год, изменения в Налоговый кодекс. Требования главы государства в бюджетно-налоговой сфере неизменны - эффективное расходование средств на приоритеты социально-экономического развития, справедливая и сбалансированная система налогообложения. Необходимо скрупулезно изучить соответствующие законопроекты. Эта задача касается всех комиссий. Мы должны дать ответы на принципиальные вопросы: все ли поручения Президента учтены при формировании бюджета? Ориентированы ли бюджетные расходы на решение системных социальных вопросов? И главное - как улучшится жизнь людей после принятия бюджетных документов?" - отметила Наталья Кочанова."Страна готовится к внедрению национальной цифровой валюты. Соответствующий законопроект создаст необходимую правовую базу для использования новой формы белорусского рубля. По мнению разработчиков, это обеспечит дополнительный контроль за целевым расходованием бюджетных средств и расширит возможности трансграничных платежей. Серьезная работа ведется по корректировке законов "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" и "Об обращениях граждан и юридических лиц". Советом Республики уже внесены предложения, которые учтены при подготовке соответствующих законопроектов", - проинформировала Наталья Кочанова.По ее словам, также тщательной проработки потребуют законодательные новации в сфере трудовых и жилищных отношений, охраны труда, внешней трудовой миграции, лицензирования, здравоохранения, защиты персональных данных, деятельности профессиональных союзов, социальной поддержки граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.Советом Республики в инициативном порядке подготовлен законопроект о повышении уровня занятости населения. В его основе - предложения, выработанные совместно с депутатами местных советов и поддержанные главой государства.Важное значение имеет экспертное сопровождение законотворческого процесса. "Экспертным советом, созданным по поручению Президента, в текущем году рассмотрено 24 проекта законодательных актов. По большинству из них высказаны обоснованные замечания. Так, в августе на заседании совета детально изучен проект указа "О фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения". В ходе его рассмотрения было предложено разработать отдельный законопроект по вопросам благотворительной деятельности. Предложение поддержано нашим Президентом. Это наглядное подтверждение того, что установка Президента работает: экспертный совет создавался, чтобы обеспечивать высокое качество и эффективность законодательства", - подчеркнула председатель Совета Республики.Нынешний год ознаменован важными событиями в жизни страны. 30 лет назад заложены основы двух институтов народовластия: Национального собрания и Всебелорусского народного собрания. Инициатива о создании двухпалатного парламента была выдвинута главой государства и поддержана белорусским народом на республиканском референдуме в ноябре 1996 года."Членам Совета Республики первого созыва выпала особая миссия. Это было время активного государственного строительства и формирования правовых основ суверенитета. Страна нуждалась в четких и системных законах, обеспечивающих динамичное развитие экономики и социальной сферы. Тогда рядом с молодым Президентом встали люди, которые не побоялись взять на себя ответственность за будущее Беларуси. Только за время работы первого созыва было принято 18 кодексов. Всего же за три десятилетия Совет Республики рассмотрел порядка 3 тыс. законопроектов, включая 39 кодексов. Двухпалатная система стала надежным правовым фильтром и гарантией того, что каждый закон работает на благо граждан, учитывая интересы регионов. Наш опыт парламентского строительства настолько убедителен, что сегодня интерес к нему проявляют многие государства", - обратила внимание Наталья Кочанова.За 30 лет членами Совета Республики стали 395 человек. "Это высокая честь и колоссальная ответственность, ведь каждую область и Минск представляют только восемь человек. Они в большинстве своем работают (в парламенте. - Прим. БЕЛТА) не на профессиональной основе - трудятся на промышленных предприятиях, в организациях и учреждениях, вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие нашей страны. Позвольте выразить глубочайшую признательность членам Совета Республики всех созывов за верность долгу, беззаветное служение Отечеству и укрепление правовой системы страны", - сказала председатель Совета Республики."Текущий период нашей работы не менее важный и ответственный. 17 сентября мы отметим День народного единства. Для белорусов единство - это фундамент независимости и один из ключевых факторов устойчивого развития. Только сплоченный народ способен преодолеть любые вызовы и сохранить свою самобытность", - подчеркнула Наталья Кочанова.Впереди также третье заседание VII Всебелорусского народного собрания, на котором делегаты подведут итоги первого года пятилетки.-0-