В БГУИР рассказали о планах на следующую приемную кампанию





Фото Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декан факультета доуниверситетской подготовки и профессиональной ориентации Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Василий Бондарик рассказал корреспонденту БЕЛТА о планах на приемную кампанию 2027 года."Подготовка к новой приемной кампании начинается сразу, как завершается прошлая. Это актуально и для нашего университета. На данный момент могу сказать, что на платные места планируется уменьшить набор, на бюджет - увеличить", - проинформировал Василий Бондарик.Во время школьных осенних каникул в вузах запустили масштабный профориентационный проект для старшеклассников "Университетские каникулы". Университеты выбирают разные форматы: "Студент на день", "Студент на неделю" или "PROF-каникулы".В БГУИР школьники смогли на день примерить на себя роль студентов ведущего IT-вуза страны. "Ребята проходили предварительный отбор, в результате участниками проекта стали 32 лучших абитуриента. Программа для них рассчитана на целый день. Организованы практические занятия, лабораторные работы, экскурсии по университету и учебным лабораториям. Даже предусмотрели студенческий обед. Это важно для полной картины впечатлений о вузе", - отметил декан.Учащаяся 11-го класса средней школы №5 Смолевичей Кира Руцевич о проекте узнала в социальных сетях и решила участвовать. "Я с прошлого года задумываюсь над тем, куда буду поступать. Один из вариантов - БГУИР. Но мне было недостаточно информации о вузе из интернета, захотелось узнать подробнее про специальности, посмотреть лично, как строится учебный процесс, особенно интересно поговорить со студентами. Благодаря проекту я получила ответы на все свои вопросы. Нам рассказали, как происходит подача документов при поступлении, чем занимаются на каждой специальности, про факультеты много информации дали. Я хочу поступать на "цифровой маркетинг". Очень надеюсь, что все получится", - поделилась школьница.Студентка 2-го курса специальности "информационные системы и технологии" Надежда Чугунова помнит себя абитуриенткой, поэтому помогает нынешним школьникам определиться с поступлением. "Когда старшеклассник проживает один студенческий день, он не просто знакомится с вузом, а видит свою цель вживую. Это дает ему мотивацию, чтобы достичь ее. Хорошо помню себя абитуриенткой, тогда моей главной целью было поступить в желаемый вуз, поэтому я хочу, чтобы сегодняшние школьники тоже смогли увидеть свой ориентир и получить импульс к достижению целей", - подчеркнула студентка.-0-