Бизнес с видом и террасой: выгодное предложение в комплексе "Минск-Мир" 

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 14 сентября 2026
Минск-Уручье +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:43 Мировые поставки нефти могут сократиться на 4% из-за остановки трубопровода в Саудовской Аравии - Reuters В мире
10:32 Более 1,4 тыс. нарушений ПДД пресечено на дорогах Витебской области за выходные Регионы
10:25 Жилфонд Минска полностью готов к приему тепла - работы завершены на всех объектах Регионы
10:20 На парламентских выборах в Швеции с минимальным отрывом лидирует оппозиция В мире
10:19 Под Житковичами легковушка вылетела в кювет, пытаясь объехать выбежавшую собаку. Водитель погиб Происшествия
10:10 Массовая закладка на хранение картофеля, овощей и яблок в Брестской области начнется с октября Регионы
10:06 На станции метро "Октябрьская" 14 сентября начнут поэтапный капремонт эскалаторов Регионы
10:02 Адвокаты проведут бесплатные консультации в День народного единства Общество
10:00 Бизнес с видом и террасой: выгодное предложение в комплексе "Минск-Мир"  Общество
09:59 "Альтернатива для Германии" требует выслать из ФРГ украинцев призывного возраста В мире
09:59 Инфляция в Беларуси сохраняется ниже предельного параметра - ЕАБР Экономика
09:53 Генпрокурор Украины подписал обвинение директору Национального антикоррупционного бюро В мире
09:49 Мошенники вынудили минчанина взять кредит и выманили у него 35 тыс. рублей Регионы
09:37 "Пожар и разгерметизация емкостей с аммиаком". В "Беллакте" прошли тактико-специальные учения Общество
09:32 Спланирует тур и забронирует отель? В Беларуси тестируют портал для туристов Общество
09:19 Свыше 40 тыс. пассажиров перевезли поезда Детской железной дороги за летний сезон Общество
09:14 В Латвии закрывается предприятие по производству электроинструментов в результате санкционной политики В мире
09:00 Автомобиль, готовый к белорусским дорогам: почему выбирают HAVAL Общество
08:56 США в переговорах с Ираном хотят сосредоточиться на ядерной программе - CNN В мире
08:37 Ограничения на посещение лесов сохраняются в Беларуси Общество
08:23 Маск считает, что SpaceX начнет запускать ИИ-суперкомпьютеры Nvidia в космос уже в 2027 году В мире
08:12 Командно-штабное учение территориальных войск Червенского и Березинского районов пройдет по 16 сентября Общество
07:55 США обсуждают с Украиной передачу лицензии на устаревшие ракеты к Patriot В мире
07:44 Главе ядерного агентства Ирана отказали во въезде в Австрию на заседание МАГАТЭ В мире
07:31 Соболенко уступила Рыбакиной лидерство в рейтинге WTA Спорт
07:18 Минское "Динамо" завершает первую выездную серию сезона КХЛ в Тольятти Спорт
07:01 Какой в Беларуси будет погода сегодня, рассказали синоптики Общество
07:00 Главные новости за 12-13 сентября Общество
07:00 Лукашенко убежден в необходимости развития отношений между Минском и Ватиканом  Президент
00:59 На юге Ирана прогремели взрывы В мире
Все новости
Все новости

Бизнес с видом и террасой: выгодное предложение в комплексе "Минск-Мир" 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
14 сентября 2026, 10:00

Бизнес с видом и террасой: выгодное предложение в комплексе "Минск-Мир" 

До конца месяца в многофункциональном комплексе "Минск-Мир" действуют специальные условия на приобретение определенных административно-торговых помещений на вторых этажах домов в динамичных кварталах "Западная Европа" и "Тропические острова".

Сентябрь - отличное время для масштабирования бизнеса и инвестиций в ликвидную недвижимость! 

Покупателям доступна рассрочка от застройщика без увеличения цены до 30 месяцев (первоначальный платеж 50%) или до 48 месяцев с первоначальным платежом 30%. Также действуют партнерские кредиты со ставкой от 4,99% в течение льготного периода. 

Специальное предложение действует до 30 сентября 2026 г. и распространяется на определенные помещения с террасами.

Полный перечень доступных помещений и актуальную стоимость смотрите на сайте Застройщика.
УНИКАЛЬНЫЙ ФОРМАТ: КОММЕРЦИЯ С СОБСТВЕННЫМИ ТЕРРАСАМИ

Представленные помещения объединяют функциональность современного офиса и редкое превосходство - наличие собственных открытых террас.
  • Площадь помещений: от 24,7 до 55,5 м² (компактные и эргономичные варианты под различные запросы).
  • Общая площадь с учетом террас: от 48 до 169,5 м².
Наличие приватной террасы существенно расширяет сценарии использования пространства. Это готовое решение для обустройства зоны отдыха сотрудников, летнего лаунжа, клиентской террасы, уютного кофейного поинта или креативного пространства для проведения презентаций.
ПРЕИМУЩЕСТВА КВАРТАЛОВ

Давно заселенные и обжитые кварталы "Тропические острова" и "Западная Европа" находятся в шаговой доступности от станции метро "Аэродромная". По периметру кварталов - большое количество остановок наземного транспорта. Можно легко добраться в любой район Минска за 10-15 минут.

Также в пешей доступности - Международный финансовый коммерческий центр и работает один из крупнейших в столице торгово-общественных центров - Avia Mall.
Главное преимущество коммерческих помещений в многофункциональном комплексе "Минск-Мир" - развитая инфраструктура и высокая заселенность района. Здесь открываются широкие возможности для развития и масштабирования проектов, ведь потенциальные покупатели уже живут по соседству. Второй этаж обеспечивает отличную визуальную доступность коммерческих помещений с улицы и пешеходных бульваров.
В комплексе запроектированы, строятся и уже возведены школы и детские сады, теннисные корты, паркинги и наземные парковки. Для малышей созданы сказочные детские городки с безопасным наземным покрытием. В каждом квартале есть территории воркаута и велосипедные дорожки. Работают супермаркеты, развита коммерческая инфраструктура в стилобатах.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВ

Свободные планировки позволяют легко определить помещение под офисные нужды, сферы красоты, консалтинга и другие форматы.

Панорамное остекление обеспечивает высокий уровень инсоляции, подчеркивает эстетику интерьеров и открывает красивые виды на комплекс.

Современные инженерные системы: вентиляция, кондиционирование, пожарная безопасность и телекоммуникации.

Удобный доступ: продуманные входные группы и лифты.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОКУПКИ ДО 30 СЕНТЯБРЯ

До конца сентября приобрести определенные административно-торговые помещения с террасами можно на выгодных условиях и с привлечением различных финансовых инструментов:
  • за счет собственных средств или с использованием партнерского кредитования от 4,99% в течение льготного периода,
  • в рассрочку от застройщика до 30 месяцев без увеличения цены при первоначальном платеже 50% или до 48 месяцев с первоначальным платежом 30%.
Успейте выбрать планировку с террасой и зафиксировать специальные условия до 30 сентября 2026 г.
Получить расчет стоимости и консультацию специалиста можно по короткому номеру 7675 или в офисе продаж застройщика:


г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 9 (ст. м. "Восток"), Dana Center.


Специалисты работают также в праздничные и выходные дни.

"МИНСК-МИР": ВРЕМЯ СОЗДАВАТЬ УСПЕХ!



Размещение рекламы на БЕЛТА

Теги
Беларусь компании недвижимость
Новости рубрики Общество
Фото из архива Адвокаты проведут бесплатные консультации в День народного единства
Фото УМЧС Гродненской области "Пожар и разгерметизация емкостей с аммиаком". В "Беллакте" прошли тактико-специальные учения
Спланирует тур и забронирует отель? В Беларуси тестируют портал для туристов
Фото из архива Свыше 40 тыс. пассажиров перевезли поезда Детской железной дороги за летний сезон
Автомобиль, готовый к белорусским дорогам: почему выбирают HAVAL
Фото из архива Ограничения на посещение лесов сохраняются в Беларуси
  • Главная
  • Бизнес с видом и террасой: выгодное предложение в комплексе "Минск-Мир" 
    • Главное
    Задачи на сессию, лицензирование, крупный бизнес и на связи с военными. Итоги недели Президента 
    БРИКС становится одним из авторитетнейших институтов глобального большинства - Рыженков на саммите организации 
    Инфляция в Беларуси сохраняется ниже предельного параметра - ЕАБР
    Автомобиль, готовый к белорусским дорогам: почему выбирают HAVAL
    Топ-новости
    Главные новости за 12-13 сентября
    Командно-штабное учение территориальных войск Червенского и Березинского районов пройдет по 16 сентября
    Бизнес с видом и террасой: выгодное предложение в комплексе "Минск-Мир" 
    На станции метро "Октябрьская" 14 сентября начнут поэтапный капремонт эскалаторов
    Жилфонд Минска полностью готов к приему тепла - работы завершены на всех объектах
    Спланирует тур и забронирует отель? В Беларуси тестируют портал для туристов
    Ограничения на посещение лесов сохраняются в Беларуси
    Свыше 40 тыс. пассажиров перевезли поезда Детской железной дороги за летний сезон
    Соболенко уступила Рыбакиной лидерство в рейтинге WTA
    Белорусские кикбоксеры с 30 золотыми медалями выиграли командный зачет турнира в Венгрии
    "По открытому полю уже никто не ездит". Как развиваются бронетанковые войска в Беларуси 
    Пляжники победили классиков в обоих матчах волейбольного Кубка Вызова в Минске
    Артисты из Китая устроили уличное представление в центре Бреста во время фестиваля "Белая Вежа" 
    "Тогда солнце погасло для меня навсегда. В 9 лет я ослеп…" Воспоминания жертв фашизма о пережитых ужасах
    Бронетранспортеры, минометы и военный оркестр. Праздничную экспозицию в парке Победы представили в День танкиста 
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    погода погода
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "В теме"  Проект "Страна говорит"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.