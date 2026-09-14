Бизнес с видом и террасой: выгодное предложение в комплексе "Минск-Мир" 

Сентябрь - отличное время для масштабирования бизнеса и инвестиций в ликвидную недвижимость!
Покупателям доступна рассрочка от застройщика без увеличения цены до 30 месяцев (первоначальный платеж 50%) или до 48 месяцев с первоначальным платежом 30%. Также действуют партнерские кредиты со ставкой от 4,99% в течение льготного периода.
Специальное предложение действует до 30 сентября 2026 г. и распространяется на определенные помещения с террасами.
Полный перечень доступных помещений и актуальную стоимость смотрите на сайте Застройщика.
УНИКАЛЬНЫЙ ФОРМАТ: КОММЕРЦИЯ С СОБСТВЕННЫМИ ТЕРРАСАМИ
Представленные помещения объединяют функциональность современного офиса и редкое превосходство - наличие собственных открытых террас.
- Площадь помещений: от 24,7 до 55,5 м² (компактные и эргономичные варианты под различные запросы).
- Общая площадь с учетом террас: от 48 до 169,5 м².
ПРЕИМУЩЕСТВА КВАРТАЛОВ
Давно заселенные и обжитые кварталы "Тропические острова" и "Западная Европа" находятся в шаговой доступности от станции метро "Аэродромная". По периметру кварталов - большое количество остановок наземного транспорта. Можно легко добраться в любой район Минска за 10-15 минут.
Также в пешей доступности - Международный финансовый коммерческий центр и работает один из крупнейших в столице торгово-общественных центров - Avia Mall.
Главное преимущество коммерческих помещений в многофункциональном комплексе "Минск-Мир" - развитая инфраструктура и высокая заселенность района. Здесь открываются широкие возможности для развития и масштабирования проектов, ведь потенциальные покупатели уже живут по соседству. Второй этаж обеспечивает отличную визуальную доступность коммерческих помещений с улицы и пешеходных бульваров.
В комплексе запроектированы, строятся и уже возведены школы и детские сады, теннисные корты, паркинги и наземные парковки. Для малышей созданы сказочные детские городки с безопасным наземным покрытием. В каждом квартале есть территории воркаута и велосипедные дорожки. Работают супермаркеты, развита коммерческая инфраструктура в стилобатах.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВ
Свободные планировки позволяют легко определить помещение под офисные нужды, сферы красоты, консалтинга и другие форматы.
Панорамное остекление обеспечивает высокий уровень инсоляции, подчеркивает эстетику интерьеров и открывает красивые виды на комплекс.
Современные инженерные системы: вентиляция, кондиционирование, пожарная безопасность и телекоммуникации.
Удобный доступ: продуманные входные группы и лифты.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОКУПКИ ДО 30 СЕНТЯБРЯ
До конца сентября приобрести определенные административно-торговые помещения с террасами можно на выгодных условиях и с привлечением различных финансовых инструментов:
- за счет собственных средств или с использованием партнерского кредитования от 4,99% в течение льготного периода,
- в рассрочку от застройщика до 30 месяцев без увеличения цены при первоначальном платеже 50% или до 48 месяцев с первоначальным платежом 30%.
Получить расчет стоимости и консультацию специалиста можно по короткому номеру 7675 или в офисе продаж застройщика:
г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 9 (ст. м. "Восток"), Dana Center.
Специалисты работают также в праздничные и выходные дни.
"МИНСК-МИР": ВРЕМЯ СОЗДАВАТЬ УСПЕХ!