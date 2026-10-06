12 и 13 октября в Минске пройдет бизнес-интенсив "Гроуинг.Фокус" с предпринимателем и экспертом по продажам Владимиром Якубой. Генеральным партнером мероприятия выступит банк ВТБ (Беларусь).
Участники разберут современные подходы к продажам, способы повышения эффективности работы с клиентами и инструменты, которые позволяют бизнесу увеличивать продажи без ценовой конкуренции. Отдельное внимание уделят типичным ошибкам в работе с клиентами, повторным продажам и развитию сервиса.
Программа рассчитана на владельцев бизнеса, коммерческих директоров, руководителей отделов продаж и специалистов B2B- и B2C-сегментов. Участники смогут разобрать практические кейсы и получить инструменты для применения в работе.
"Сегодня бизнесу важно не только привлекать новых клиентов, но и выстраивать с ними долгосрочные отношения, быстро адаптироваться к изменениям рынка и находить новые точки роста. Поддерживая такие проекты, мы создаем дополнительные возможности для обмена опытом и развития предпринимательского сообщества Беларуси", - отметил заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Иван Веренич.
Поддержка деловых и образовательных инициатив является частью системной работы ВТБ (Беларусь) по развитию предпринимательской среды страны.
Общество
06 октября 2026, 10:44
Бизнес-интенсив "Гроуинг.Фокус" пройдет при поддержке ВТБ (Беларусь)
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