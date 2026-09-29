БИСИ под руководством нового директора ориентирован на выполнение стратегических исследований - Перцов 

Владимир Перцов напомнил, что глава государства ориентировал БИСИ на концентрацию именно на стратегических исследованиях. "Мы нуждаемся в серьезных аналитических документах, которые будут содержать стратегическую компоненту", - сказал он.
БИСИ, по словам Владимира Перцова, проделана колоссальная работа, в том числе по выполнению социологического исследования, результаты которого позволили измерить настроения людей по разным направлениям.
Также обращено внимание на внутреннюю повестку.
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Фото Кристины Аксёновой