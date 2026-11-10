Биотехнологии, фармацевтика, медицина. Эксперты рассказали об актуальных направлениях развития отрасли

Особое место в повестке форума занимает секция "Биотехнологии, химико-фармацевтические и медицинские технологии". Заместитель декана по научной работе биологического факультета Белорусского государственного университета Ирина Феклистова отметила, что все эти технологии - не только перспективные направления, но и важные отрасли, от которых зависят качество жизни людей, здоровье нации и технологический суверенитет страны. "В настоящий момент очень важен открытый диалог между исследователями, разработчиками и производителями. Именно поэтому площадка секции собрала ведущих специалистов, ученых, практиков, представителей промышленности, производства и талантливую молодежь, чтобы открыто обсудить фундаментальные вопросы, чтобы наши разработки могли получить внедрение и признание на международном рынке", - рассказала она.

Ирина Феклистова назвала наиболее актуальные вопросы этой сферы. "Мы говорим об инновационных продуктах питания, биологических препаратах для животноводства и медицины, новых разработках для лечения неврологических заболеваний, новых расширенных линейках фармацевтических препаратов, которые являются разработками БГУ", - добавила замдекана. Ирина Феклистова назвала наиболее актуальные вопросы этой сферы. "Мы говорим об инновационных продуктах питания, биологических препаратах для животноводства и медицины, новых разработках для лечения неврологических заболеваний, новых расширенных линейках фармацевтических препаратов, которые являются разработками БГУ", - добавила замдекана.

Директор учреждения Белорусского государственного университета "Научно-исследовательский институт физико-химических проблем" Евгений Гринюк рассказал о фармацевтических субстанциях и готовых лекарственных формах с использованием модифицированных полисахаридов. "У нас уже разработано более 15 лекарственных препаратов, и три препарата находятся в стадии разработки. Из них два противоопухолевых для лечения злокачественных новообразований головного мозга, головы, шеи уже внедрены в производство, выпускаются на базе предприятия, входящего в структуру университета, - это препараты "Цисплацел" и "Темодекс". В разработке находится еще один противоопухолевый препарат "Проспиделонг", предназначенный для лечения наиболее опасного заболевания - рака желудка. Аналогов последнего препарата нет у нас в стране и, насколько нам известно, в мире тоже. "Проспиделонг" применяется внутри брюшины на месте самой злокачественной опухоли и после операционного вмешательства сам рассасывается, биодеградирует. При этом действующее вещество в опухолевом месте высвобождается пролонгированно, и нет необходимости постоянно проводить оперативное вмешательство для многократного внесения этого препарата", - пояснил он. В настоящее время препарат находится на стадии клинических испытаний и будет зарегистрирован в ближайшее время. Директор учреждения Белорусского государственного университета "Научно-исследовательский институт физико-химических проблем" Евгений Гринюк рассказал о фармацевтических субстанциях и готовых лекарственных формах с использованием модифицированных полисахаридов. "У нас уже разработано более 15 лекарственных препаратов, и три препарата находятся в стадии разработки. Из них два противоопухолевых для лечения злокачественных новообразований головного мозга, головы, шеи уже внедрены в производство, выпускаются на базе предприятия, входящего в структуру университета, - это препараты "Цисплацел" и "Темодекс". В разработке находится еще один противоопухолевый препарат "Проспиделонг", предназначенный для лечения наиболее опасного заболевания - рака желудка. Аналогов последнего препарата нет у нас в стране и, насколько нам известно, в мире тоже. "Проспиделонг" применяется внутри брюшины на месте самой злокачественной опухоли и после операционного вмешательства сам рассасывается, биодеградирует. При этом действующее вещество в опухолевом месте высвобождается пролонгированно, и нет необходимости постоянно проводить оперативное вмешательство для многократного внесения этого препарата", - пояснил он. В настоящее время препарат находится на стадии клинических испытаний и будет зарегистрирован в ближайшее время.





Республиканский научно-практический форум "Наука - производству: инновации для реального сектора экономики" собрал более 100 ведущих ученых, академиков, профессоров, руководителей предприятий, профильных специалистов, а также студентов, магистрантов и аспирантов из всех регионов Беларуси. Актуальность тематики форума обусловлена необходимостью установления и укрепления деловых связей между университетами, научными организациями и предприятиями страны, а также демонстрации последних достижений вузов в передовых научно-технических областях.-0-

Фото Татьяны Матусевич Фото Татьяны Матусевич

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском международном выставочном центре начался республиканский научно-практический форум "Наука - производству: инновации для реального сектора экономики". Работа ведется в шести секциях, передает корреспондент БЕЛТА.