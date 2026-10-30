Биологические угрозы требуют особого внимания в системе национальной безопасности - эксперт 

Эксперт заявил, что наличие биолабораторий в разных странах и пересмотр военных стратегий заставляют серьезно относиться к рискам разработки биологического оружия. При этом он высказал предположение, что подобные работы могут быть направлены на создание средств, избирательно воздействующих на людей с определенными генетическими особенностями.
Отдельно Анатолий Булавко затронул тему пандемии COVID-19. Он поставил под сомнение естественное происхождение вируса, сославшись на собственное понимание его воздействия на организм и на сведения из открытых источников. Однако в ходе беседы никаких доказательств искусственного происхождения коронавируса представлено не было.
Говоря о Беларуси, эксперт подчеркнул, что вопросы биологической безопасности включены в концепцию национальной безопасности страны. По его словам, опыт пандемии показал важность готовности к подобным вызовам. В качестве одного из примеров он привел разработку отечественной вакцины против COVID-19.
"Вопросы на сегодняшний день, которые касаются именно защиты от биологического оружия, - это не просто строчка в концепции национальной безопасности. Это действительно очень глубокое содержание, глубокое наполнение этих строчек именно исходя из той практики, с которой мы столкнулись в ковидный период", - отметил Анатолий Булавко.
Он также подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта может иметь двойственный эффект: технологии способны создавать новые риски, но могут применяться и для поиска способов противодействия им.
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