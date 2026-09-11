Библиотеке Отделения ООН в Женеве в Год белорусской женщины подарена книга "Судьбы женщин - судьба единой Беларуси"

Книга издана одновременно на белорусском, русском, английском и китайском языках. Этот книжный проект был реализован при взаимодействии с посольством Китая в Беларуси. Издание уехало в более чем 30 государств мира, теперь оно представлено в Швейцарии и в том числе в Отделении ООН в Женеве.-0-

11 сентября, Женева /Корр. БЕЛТА/. Библиотеке Отделения ООН в Женеве подарена книга "Судьбы женщин - судьба единой Беларуси". Вручение издания, которое состоялось с участием автора на женевской международной площадке, было приурочено к Году белорусской женщины, передает корреспондент БЕЛТА.Постоянное представительство Беларуси при Отделении ООН в Женеве организовало для зарубежного дипломатического корпуса серию мероприятий, которые посвящены Году белорусской женщины.Как подчеркнула на церемонии вручения книги Библиотеке ООН постоянный представитель Республики Беларусь при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская, нынешний год особенный - это Год белорусской женщины, объявленный Президентом Беларуси Александром Лукашенко.Дипломат рассказала о том, как в стране реализуется социальная политика, связанная с женской тематикой. Автор книги Алина Гришкевич поделилась историями своих героинь, через судьбы которых ярко отражается история страны, непростой путь ее развития. Книга, изданная БЕЛТА, отражает патриотизм, героизм белорусского народа в годы Второй мировой войны, духовность и богатые культурные и семейный традиции. Автор является заслуженным деятелем культуры Республики Беларусь, журналистом БЕЛТА, членом Союза писателей Беларуси и членом Союза писателей Союзного государства.Как отметила во время церемонии вручения книги директор библиотеки и архива, председатель Комитета по культурной деятельности Отделения ООН в Женеве Шарлотта Варакаулле, это уникальная инициатива, когда автор из страны-члена ООН лично вручает им книгу."Это очень важный вклад в те усилия, которые делаются по продвижению женской тематики. Книга "Судьбы женщин - судьба единой Беларуси" Алины Гришкевич обогатит тематический фонд библиотеки. Издание ценно тем, что в нем рассказывается о самых разных женщинах", - отметила директор библиотеки.Начальник отдела библиотечного обслуживания Сигрун Хабберманн сказала, что в библиотеке есть книги о женщинах-политиках, но не было издания, которое рассказывает о судьбах обычных женщин. В книге представлена как руководитель высокого ранга, так и простые женщины с уникальными судьбами.