БГУКИ и Государственный институт искусств и культуры Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве

Университет посетил проректор по научной работе и инновациям Государственного института искусств и культуры Узбекистана Бахтиер Якубов.
Главным итогом встречи стало подписание договора о сотрудничестве. Новый документ открывает возможности для реализации молодежных инициатив: совместных научных конференций, студенческих театральных фестивалей и межкультурных проектов.
Для зарубежного гостя провели ознакомительную экскурсию: Бахтиер Якубов осмотрел музейную экспозицию университета, посетил практическое занятие на кафедре хореографии и оценил возможности многофункционального спортивно-культурного центра БГУКИ.-0-