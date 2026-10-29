БГУИР 4 ноября приглашает старшеклассников на проект "Студент на один день"

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники состоится профориентационное мероприятие "Студент БГУИР на один день". Учащиеся 10-11-х классов школ, а также предвыпускных и выпускных курсов колледжей смогут погрузиться в университетскую жизнь, посетить занятия и узнать больше об инженерно-техническом образовании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.





В течение дня абитуриентов ждут интерактивная лекция о перспективах IT-сферы, лабораторный практикум и занятие по математике. "Рядом будут находиться студенты-кураторы: они помогут адаптироваться в университете, поделятся личным опытом и ответят на интересующие вопросы. В обеденный перерыв участники смогут посетить студенческую столовую и пообщаться в неформальной обстановке", - рассказали в университете.





Во второй половине дня запланировано посещение выставочного центра, где участники познакомятся с научными разработками БГУИР. Также запланирована встреча с представителем приемной комиссии, у абитуриентов будет возможность задать вопросы о правилах приема, проходных баллах, льготах и целевом обучении. Завершится мероприятие торжественным вручением сертификатов участникам проекта.





"Проект "Студент БГУИР на один день" занимает важное место в профориентационной работе университета. Он помогает старшеклассникам и учащимся колледжей получить проверенные и современные сведения об образовательных программах вуза, ближе познакомиться с будущей специальностью и более осознанно определиться с выбором профессионального пути", - добавили в БГУИР.-0-